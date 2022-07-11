【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）

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美股期貨周一於亞洲時段下跌，其中道指期貨跌137點，納指期貨跌99點或0.8%。美國本周焦點將落於周三公布的6月份消費物價指數（CPI）。另外、摩根大通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）等將於本周公布季績。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股進入季績期 另聚焦6月CPI及PPI

即市走勢︰

【12：15】道指期貨跌137點，報31173點；標指期貨跌22點，報3879點；納指期貨跌99點或0.8%，報12052點。

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【07：30】【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩