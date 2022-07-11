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【美股期貨】道指期貨跌137點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）

股市 12:35 2022/07/11

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段下跌，其中道指期貨跌137點，納指期貨跌99點或0.8%。美國本周焦點將落於周三公布的6月份消費物價指數（CPI）。另外、摩根大通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）等將於本周公布季績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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    +2

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股進入季績期　另聚焦6月CPI及PPI

即市走勢︰

【12：15】道指期貨跌137點，報31173點；標指期貨跌22點，報3879點；納指期貨跌99點或0.8%，報12052點。

【10：21】【芯片大戰】傳Intel CEO八月到訪台積電　討論修改3納米芯片生產計劃

【08：13】【TWTR】Twitter據報聘請重量級律師行　最快今周入稟控告馬斯克違約

【07：30】【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案　寧付10億美元分手費還是另有目的？

【07：30】【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

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