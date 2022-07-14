【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場預期儲局將大手加息，7月加息1厘機率升至78%，美股期貨周四於亞洲時段偏軟，道指期貨跌13點，納指期貨跌10點或0.1%，報11752點。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、6月PPI及核心PPI

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即市走勢︰

【12：39】道指期貨跌13點，報30745點；標指期貨跌2點，報3802點；納指期貨跌10點，報11752點。

【12：21】【美國加息】貝萊德：美國CPI數據顯示通脹已擴散至廣泛層面 美股已反映大量負面因素、或有技術性反彈

【11：52】【bitcoin】香櫞研究：比特幣跌至10000美元也不意外 「只是一種集體意識，人買我買」

【11：52】【芯片大戰】荷蘭證實正與美國磋商 禁止ASML向中國出售芯片製造設備

【11：25】【TSLA】Tesla人工智能主管宣布離職 任內領導Autopilot Vision團隊

【11：06】【加密貨幣】加密貨幣商Celsius申請破產 尋求對持份者利益最大化重組

【10：07】【美國加息】摩根資管：6月通脹或是全年高位 料聯儲局7月加息0.75厘

【08：43】【NFLX】追《怪奇物語Stranger Things》要睇廣告？ Netflix夥微軟推包含商業廣告訂閱計劃

【08：39】【儲局官員】市場預期7月加息1厘機率升至78% 梅斯特︰7月至少加息0.75厘 博斯蒂克︰什麼可能性都存在

【08：15】【中美金融戰】美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

==以下7月13日（周三）股市==

美6月通脹9.1%，市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，據利率期貨顯示，市場估計加息1厘的機會率已成為主流，一度超過80%。美股周四早段一度重挫，道指開市後最多跌466點，隨後科技股回穩令跌幅收窄。

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道指收市跌208點，報30772點；標指跌17點，收報3801點；納指跌17點或0.15%，收報11247點。特斯拉（Tesla）收市倒升1.7%，亞馬遜回升1.1%。

歐元兌美元滙價一度跌穿「1算」，最低見0.9998，為近20年首見，最新輕微走高至1.0055，美滙報107.99 ； 美國10年期債息報2.908厘 ， 2年期國債息曾飈至3.219厘，與10年期債息倒掛程度是2000年以來最嚴重。

加拿大央行加息1厘，至2.5厘，由於北美息口同步，強化美國激進加息的預期，加拿大央行表示採取前置的加息策略，仍需要進一步加息，並下調全年增長預測至3.5%，明年增長預測下調至1.8%。

美國銀行（Bank of America）改變原先看法，料美國消費轉弱，下半年經濟陷增長式衰退，即產出保持增長，只是較預期差，經濟動力轉弱。

美銀原先估計經濟只是放緩，不過最新估計GDP今年第四季將下跌1.4%，明年則回升1%。最新公布的通脹數據將推動聯儲局進取加息，是導致下半年經濟進入溫和衰退的主要因素。

【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期 貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾4成

【美國經濟數據】美國6月CPI按年升9.1%創41年高 核心CPI升5.9% 均超預期

即市走勢︰

【22：47】道指跌212點，納指倒升

【22：45】據利率期貨顯示，市場估計美國加息1厘的機會率已成為主流，超過50%，達到51.1%

【22：10】加拿大央行加息1厘，至2.5厘，由於北美息口同步，強化美國急加息的預期，加拿大央行表示採取前置的加息策略，需要進一步加息，並下調全年增長預測至3.5%，明年增長預測下調至1.8%。

【21：30】道指跌373點，報30607點，納指跌1.7%，報11076點，標指跌48點，報3770點。

【20：48】道指期貨跌407點，納指期貨跌2.2%，標指期貨跌61點。

【18：21】道指期貨升68點，納指期貨0.3%，標指期貨升10點。

【大行看法】瑞士百達資管：股票估值未見底 維持減持看法

【12：36】亞洲時段，美股期貨稍有反彈，道指期貨升33點，報30999點，納指期貨升0.2%，報11807點，標指期貨升0.1%，報3828點。

【12：14】【大行看法】嘉信理財：美股標指雖脫離熊市惟走勢仍偏弱 加息周期利好5板塊

【11：50】【美國加息】野村料聯儲局明年9月開始減息 歐洲及英國將分別於明年5月及6月減息

【11：21】【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴 續成其第三大重倉美股

【10：10】【美國經濟】IMF下調美國今、明年經濟增長預測 廣泛通脹飆升、避免衰退充滿挑戰

【09：58】【GOOG】Google擬年內放緩招聘計劃 以面對潛在經濟衰退

【08：00】【TWTR】Twitter入稟起訴馬斯克 迫令完成440億美元收購計劃

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

==以下7月12日（周二）股市==

市場觀望美國周三公布的6月份通脹數據，投資者仍憂經濟衰退，油價失守100美元關，紐約期油急瀉8% ； 美股中段反覆靠穩，尾段轉跌，道指曾挫超過200點。

道指收市跌192點，報30981點；標指跌35點，報3818點；納指跌107點或0.95%，報11264點。歐股收市反覆升0.49%。

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紐約期油跌8%至95.81美元，布蘭特期油跌7.3%至99.28美元。石油輸出國組織（OPEC）指需要大幅提高產量，但由於投資不足和政局不穩，成員國的產量遠落後於目前所需產量。

另外，美國航空（美：AAL）公布，預料次季錄稅前盈利5.85億美元，爆疫以來首賺錢；估計收入將較疫前升12%，利好消息刺激股價漲9.98%。電動車初創公司Canoo（美：GOEV）此前宣布與沃爾瑪簽訂4,500輛全電動送貨車供應協議。Canoo股價爆升53.2%。

環球滙市繼續波動，勢將影響資產市場定價，歐元兌美元低見1.0001，險守1算水平，美滙指數撲109關，高見108.55，升0.5%，資金避險意識高企，湧入債市避險，美國10年期債息續處3厘以下，報2.924厘，歐洲債息全綫下跌。

美國公布6月NFIB小型企業信心指數報89.5，較前值93.1回落。

即市走勢︰

【21：50】油價急跌6%，紐約期油再失守100美元關，道指升90點。

【21：30】道指跌58點，報31115點，納指升0.4%，報11419點，標指升1點，報3855點。

【17：45】環球滙市繼續波動，勢將影響資產市場定價，歐元兌美元低見1.0001，險守1算水平，美滙指數撲109關，高見108.55，升0.5%，資金避險意識高企，湧入債市避險，美國10年期債息續處3厘以下，報2.924厘，歐洲債息全綫下跌。

美股期貨下跌，道指期貨跌逾210點，納指期貨跌0.7%。油價跌逾2%，紐約期油退守100美元水平。

【16：18】【美股焦點】Gap行政總裁離職 另料次季收入盈利下跌、股價盤前跌逾6%

【15：44】【TSLA】馬斯克親筆簽名1美元鈔票變投資產品 估價較鈔票本身價值升幾多？

【15：31】【日圓走勢】日圓跌至137水平、每百日圓兌港元見5.7算 美日兩國財長稱匯率波動構成風險、將在適當時候合作

【13：13】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius近日償還9500萬美元 冀策略性釋放抵押品 比特幣現再走弱

【13：06】【美股焦點】Meta據報要求工程部上報並解僱表現不佳員工

【12：58】【加密貨幣】對沖基金三箭資本清盤程序受阻 傳創始人下落不明、新加坡辦事處人去樓空

【12：21】道指期貨跌171點，報30969點；標指期貨跌23點，報3833點；納指期貨跌82點或0.7%，報11802點。

【12：07】【美股焦點】鄧普頓：美債仍有下跌空間 市場押注聯儲局明年降息屬定價錯誤

【11：33】【能源危機】IEA：全球將爆發歷來最嚴重的能源危機 歐洲今年冬季將非常困難

【11：10】【SPAC】Bill Ackman其SPAC無功而還 退款40億美元予投資者

【10：31】【電動車】Rivian據報將裁員5% 主要涉非製造業崗位

【10：30】【美國加息】債王格羅斯：美國將步入衰退、尋找牛市需有耐性 一年期國庫券是最佳投資選擇

【08：53】【TWTR】Twitter：馬斯克終止收購行動無效及錯誤

【08：44】【美股焦點】Gap行政總裁離職 另料次季收入盈利下跌、股價盤後跌逾3%

【08：13】【中美貿易戰】美國商務部：拜登快將宣布是否取消部分對華關稅

==以下7月11日（周一）股市==

美股業績期序幕，資金先湧入美債避險，美國10年期債息跌穿3厘，美滙指數升1.1%，收報108.17；滙市波動，G10國家貨幣普遍跌逾1%，澳幣跌幅達1.8%，跌至0.6733，歐元跌1.4%，報1.0042，跌至1算水平，日圓低見137.75，約跌1%。港滙低見7.85，觸及弱方兌換保證。

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截至今晨4點收市，道指跌164點或0.5%，收報31173點；標指跌1.2%，收報3854點；納指跌2.3%，收報11372點。

美國商務部長雷蒙多表示，對強勢美元並不擔心，她指出，現在美國實體經濟，不是金融市場，也不是資本市場，是相當強勁，故感到鼓舞，通脹是我們面臨的挑戰，聯儲局正在採取適當行動，政府亦竭盡所能，故不擔心現時的強美元，但要關心的是修復供應鏈，通過增加供應來應付全球通脹。

分析預期企業會因應通脹、經濟增長放緩及聯儲局的激進加息，而降低前瞻的預測，今晚百事可樂及達美航空將公布業績，本周後期有摩根大通、摩根士丹利、富國銀行及花旗集團公布業績。

美資股賭急跌，新濠博亞娛樂跌9.6%，永利度假村跌6.5%，金沙跌6.2%，因為澳門關閉賭場，以及上海發現BA5變異珠。

馬斯克終止收購Twitter，Twitter急瀉11.3%，收報32.65美元。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股進入季績期 另聚焦6月CPI及PPI

即市走勢︰

【22：14】道指跌112點，納指跌2%，標指跌42點。

【21：30】道指跌155點，報31182點，納指跌1%，報11514點，標指跌29點，報3869點。

【20：59】道指期貨跌180點，納指期貨跌1%，標指期貨跌26點。

【18：36】道指期貨跌149點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌22點。

【14：35】道指期貨跌225點，報31085點；納指期貨跌133.25點或1.097%，報12019點。

【14：35】【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應 歐洲天然氣期貨跌近一成半

【12：15】道指期貨跌137點，報31173點；標指期貨跌22點，報3879點；納指期貨跌99點或0.8%，報12052點。

【10：21】【芯片大戰】傳Intel CEO八月到訪台積電 討論修改3納米芯片生產計劃

【08：13】【TWTR】Twitter據報聘請重量級律師行 最快今周入稟控告馬斯克違約

【07：30】【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案 寧付10億美元分手費還是另有目的？

【07：30】【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

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責任編輯︰梁浩碩