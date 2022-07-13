【美股市況】紐油急瀉7.7%考驗96關 道指倒升逾百點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

油價急瀉7.7%，紐約期油再失守100美元關，考驗96關 ; 美滙指數回軟，利好股市走勢，美股造好，道指曾升逾120點，納指一度升1%，其後走勢反覆。

環球滙市繼續波動，勢將影響資產市場定價，歐元兌美元低見1.0001，險守1算水平，美滙指數撲109關，高見108.55，升0.5%，資金避險意識高企，湧入債市避險，美國10年期債息續處3厘以下，報2.924厘，歐洲債息全綫下跌。

美國公布6月NFIB小型企業信心指數報89.5，較前值93.1回落。

另外，電動車初創公司Canoo（美：GOEV）此前宣布與沃爾瑪簽訂4500輛全電動送貨車供應協議。Canoo股價早段爆升105%，報4.85美元。

美國航空(American Airlines)公布，預料次季錄稅前盈利，爆疫以來首賺錢 ; 稅前利潤為5.85億美元。估計第二季收入將較疫前升12%。

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即市走勢︰

【21：50】油價急跌6%，紐約期油再失守100美元關，道指升90點。

【21：30】道指跌58點，報31115點，納指升0.4%，報11419點，標指升1點，報3855點。

【17：45】環球滙市繼續波動，勢將影響資產市場定價，歐元兌美元低見1.0001，險守1算水平，美滙指數撲109關，高見108.55，升0.5%，資金避險意識高企，湧入債市避險，美國10年期債息續處3厘以下，報2.924厘，歐洲債息全綫下跌。

美股期貨下跌，道指期貨跌逾210點，納指期貨跌0.7%。油價跌逾2%，紐約期油退守100美元水平。

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【15：31】【日圓走勢】日圓跌至137水平、每百日圓兌港元見5.7算 美日兩國財長稱匯率波動構成風險、將在適當時候合作

【13：13】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius近日償還9500萬美元 冀策略性釋放抵押品 比特幣現再走弱

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【12：58】【加密貨幣】對沖基金三箭資本清盤程序受阻 傳創始人下落不明、新加坡辦事處人去樓空

【12：21】道指期貨跌171點，報30969點；標指期貨跌23點，報3833點；納指期貨跌82點或0.7%，報11802點。

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【08：13】【中美貿易戰】美國商務部：拜登快將宣布是否取消部分對華關稅

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

==以下7月11日（周一）股市==

美股業績期序幕，資金先湧入美債避險，美國10年期債息跌穿3厘，美滙指數升1.1%，收報108.17；滙市波動，G10國家貨幣普遍跌逾1%，澳幣跌幅達1.8%，跌至0.6733，歐元跌1.4%，報1.0042，跌至1算水平，日圓低見137.75，約跌1%。港滙低見7.85，觸及弱方兌換保證。

即睇美股收市：

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截至今晨4點收市，道指跌164點或0.5%，收報31173點；標指跌1.2%，收報3854點；納指跌2.3%，收報11372點。

美國商務部長雷蒙多表示，對強勢美元並不擔心，她指出，現在美國實體經濟，不是金融市場，也不是資本市場，是相當強勁，故感到鼓舞，通脹是我們面臨的挑戰，聯儲局正在採取適當行動，政府亦竭盡所能，故不擔心現時的強美元，但要關心的是修復供應鏈，通過增加供應來應付全球通脹。

分析預期企業會因應通脹、經濟增長放緩及聯儲局的激進加息，而降低前瞻的預測，今晚百事可樂及達美航空將公布業績，本周後期有摩根大通、摩根士丹利、富國銀行及花旗集團公布業績。

美資股賭急跌，新濠博亞娛樂跌9.6%，永利度假村跌6.5%，金沙跌6.2%，因為澳門關閉賭場，以及上海發現BA5變異珠。

馬斯克終止收購Twitter，Twitter急瀉11.3%，收報32.65美元。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股進入季績期 另聚焦6月CPI及PPI

即市走勢︰

【22：14】道指跌112點，納指跌2%，標指跌42點。

【21：30】道指跌155點，報31182點，納指跌1%，報11514點，標指跌29點，報3869點。

【20：59】道指期貨跌180點，納指期貨跌1%，標指期貨跌26點。

【18：36】道指期貨跌149點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌22點。

【14：35】道指期貨跌225點，報31085點；納指期貨跌133.25點或1.097%，報12019點。

【14：35】【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應 歐洲天然氣期貨跌近一成半

【12：15】道指期貨跌137點，報31173點；標指期貨跌22點，報3879點；納指期貨跌99點或0.8%，報12052點。

【10：21】【芯片大戰】傳Intel CEO八月到訪台積電 討論修改3納米芯片生產計劃

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【07：30】【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案 寧付10億美元分手費還是另有目的？

【07：30】【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

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責任編輯︰梁浩碩