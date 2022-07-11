▲ 【騰訊700】騰訊與平治展開深度合作 推動中國自動駕駛研發

平治集團（Mercedes-Benz）旗下戴姆勒大中華區投資與騰訊 （00700） 旗下騰訊雲計算（北京）簽署合作備忘錄，雙方圍繞高級別自動駕駛領域展開戰略合作，利用雲計算、大數據和人工智能技術，幫助平治自動駕駛技術的模擬、測試和應用。

騰訊將憑藉在自動駕駛方面的經驗和資源積累，通過IT架構、工具和平台，為奔馳提供集成的、高性能和穩定的雲服務支持。同時，騰訊將提供其車聯網安全領域的積累來支持 平治 在中國的自動駕駛研發工作。

合作各方將建立自動駕駛聯合實驗室

該合作將整合資源支持平治與英偉達在華攜手研發自動駕駛汽車技術。為此合作各方將建立自動駕駛聯合實驗室，在自動駕駛工具鏈、驗證服務和其它相關領域聯合加快奔馳在中國的自動駕駛技術研發。

戴姆勒大中華區投資高級執行副總裁安爾翰表示，平治是世界上首家滿足L3級有條件自動駕駛系統嚴格法律要求的汽車企業。他又指，公司在中國正緊鑼密鼓地開發和測試當前和下一代自動駕駛系統。

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