  • 33°C
香港時間 : 2022711日 (一) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】上水2萬呎惠康新登場　售1450種鮮活食材

商業 12:35 2022/07/11

分享：

分享：

疫情下，港人更常在家煮食，對於鮮活食品的需求也在提高。上水惠康便提升了店內的環境格局，保留沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區，以提供1,450種鮮活食材種類給客人。

店舖現時佔地超過2萬呎，為新界北首間Wellcome Fresh。其設有的鮮食材專區，包括蔬果食品、新鮮麵包、新鮮海鮮、食街等，提供新鮮食材和即食產品。並同時設有銷售近20款的韓式新產品的K-Fresh區。

【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%

惠康為迎接上水店的新格局，現時作出一系列的限時優惠，包括全部野生海捕、空運抵港的一斤重澳洲鮮活龍蝦，以優惠價188元銷售。其次則有每包兩塊，現售100元的澳洲無激素添加安格斯西冷牛扒；1,580元的一盒450克金龍花膠等。

【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區

此外，顧客於7月8至21日期間於店內購物滿150元或以上，即可參加幸運輪活動，獲取禮物乙份，獎品包括：Meadows迷你紙手巾12包、Meadows竹庶茅根飲品500毫升、Meadows益生菌飲品5支裝等。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
2021/05/24
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
2021/10/15
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
2021/12/02
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
2021/12/02
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機

你可能感興趣

【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
15:55 2021/05/24
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
10:04 2021/10/15
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
11:56 2021/12/02
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
疫情 著數優惠 商場 美食 麵包 新界 新界北 惠康 產品 蔬果

下一篇文章

【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓貶值】日企面對日圓貶值及物價高難題　冀政府推措施支援
【日圓貶值】日企面對日圓貶值及物價高難題　冀政府推措施支援
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%
【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%
【環保包裝】捨棄塑膠物料　日本寶礦力水特轉用玻璃樽包裝
【環保包裝】捨棄塑膠物料　日本寶礦力水特轉用玻璃樽包裝
【日本水果】麝香葡萄遭中國盜取　栽種面積已超日本30倍
【日本水果】麝香葡萄遭中國盜取　栽種面積已超日本30倍
【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區
【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款