【疫市營商】上水2萬呎惠康新登場　售1450種鮮活食材

疫情下，港人更常在家煮食，對於鮮活食品的需求也在提高。上水惠康便提升了店內的環境格局，保留沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區，以提供1,450種鮮活食材種類給客人。

店舖現時佔地超過2萬呎，為新界北首間Wellcome Fresh。其設有的鮮食材專區，包括蔬果食品、新鮮麵包、新鮮海鮮、食街等，提供新鮮食材和即食產品。並同時設有銷售近20款的韓式新產品的K-Fresh區。

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惠康為迎接上水店的新格局，現時作出一系列的限時優惠，包括全部野生海捕、空運抵港的一斤重澳洲鮮活龍蝦，以優惠價188元銷售。其次則有每包兩塊，現售100元的澳洲無激素添加安格斯西冷牛扒；1,580元的一盒450克金龍花膠等。

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此外，顧客於7月8至21日期間於店內購物滿150元或以上，即可參加幸運輪活動，獲取禮物乙份，獎品包括：Meadows迷你紙手巾12包、Meadows竹庶茅根飲品500毫升、Meadows益生菌飲品5支裝等。

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責任編輯：馬意文