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【可持續發展】泓富產業信託與星展香港　簽首筆可持續發展表現掛鈎的利率掉期交易

股市 12:15 2022/07/11

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【可持續發展】泓富產業信託與星展香港　簽首筆可持續發展表現掛鈎的利率掉期交易

泓富產業信託 （00808） 與星展銀行香港分行達成首筆可持續發展表現掛鈎的利率掉期交易，為泓富產業信託繼2021年，與星展香港簽訂的首筆為期五年8億元的可持續發展表現掛鈎定期貸款後，第二個合作綠色融資項目。星展香港擔任項目的單一對沖銀行，為泓富產業信託在貸款期限內的銀行融資提供利率對沖。

馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業【下一頁】

泓富產業信託與基督教香港信義會社會服務部的社區協作，於年內合力推行至少兩次社區活動，以支持「coMarket共創社區價值」的願景。泓富產業信託成功舉辦上述社區參與指標後，可得到星展香港提供的資金贊助，以進一步實踐「2030年可持續發展願景」，當中涵蓋自然環境、僱員、樓宇／服務、社區四大基石。

泓富資產管理政總裁及執行董事黃麗虹表示，物業投資組合已百分百具備綠色建築認證，標誌集團在可持續發展進程上的一大里程碑。星展香港董事總經理兼企業及機構銀行副總監林永德表示，很高興與泓富產業信託再次達成可持續發展掛鈎協議，同時合力為社區注入價值。

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港股 可持續投資 ESG 星展銀行 可持續發展 香港 泓富產業信託（00808）

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