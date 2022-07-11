轉眼踏入第三季，回望年初以來，全球風險資產包括股票和債券一度同步走弱。全球金融市場仍有不少隱憂，其中通脹仍是各國央行擔憂的議題，另外地緣政治衝突和氣候變遷，各種商品的供需趨緊，料商品於本季繼續提供通脹避險和投資組合多元化的優點。

經濟衰退風險上升，但尚不具備聯儲局暫停加息的條件。風險資產要觸底並回升，必須滿足兩個條件：經濟衰退風險低，以及聯儲局暫停緊縮政策。在第一個條件下，美國10年期和2年期國債孳息差距再次接近倒掛，顯示未來經濟衰退的風險上升。同時，根據彭博經濟衰退機率模型也顯示未來24個月美國景氣衰退機率高達98.5%，這與我們觀點一致，預期2023年第4季或之後美國經濟將呈現衰退，由於資金成本上升，對利率敏感的房市和投資造成壓力。

在第二個條件下，為了解可能促使聯儲局暫停加息週期的原因，我們評估1995年、2000年、2006年和2019年的歷史數據。假設央行在暫停加息之前需要看到經濟動能（以ISM製造業為代表）和通脹顯著回落，發現在經濟動力方面，ISM製造業指數在Fed暫停加息前平均下跌6.9點，而整體通脹自高點平均下滑0.52%，平均而言Fed暫停加息後，約19個月後衰退風險達到高點。目前，儘管ISM製造業指數已經從近期高點略回落，這顯示經濟動力能已達到足以支持聯儲局重新考慮其政策立場。然而，從通脹的角度來看，消費者物價指數（CPI）仍然居高不下，這將不足以壓抑Fed鷹派立場。

根據分析1973年以來高通脹時期的美股類股的表現發現，按平均實質報酬而言，能源類股最高，達到6.6%，其次是房地產類股的4.3%，必需消費類股的3.5%。另一方面，TMT（電信、媒體和科技）類股的表現最差，其次是公用事業類股。這些類股表現較佳的一個普遍因素在於它們能夠將上漲的成本轉嫁給消費者，因為他們的業務是“必需品”，包括燃料、住房和食物等基本必需品。在隨著全球國債孳息處於高位的環境下，估計優質股及債表現可期，料持續獲利且擁有強大市場定位的公司表現將優於大市，特別是成長型股票。整體而言，在通脹環境下，本季繼續偏好定價者和商品類股。