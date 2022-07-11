【智能手機】2022年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長

▲ 市場研究機構IDC最新報告，2022年第一季全球智能手機出貨量，只有蘋果逆勢增長，按年增長2.2％。

在全球不確定性及需求疲弱的情況下，早前已有預測指，2022年全球智能手機出貨量將會下跌。據市場研究機構IDC最新報告，2022年第一季全球智能手機出貨量的前五位，依序為三星（Samsung）、蘋果（Apple）、小米、OPPO與vivo，當中只有蘋果逆勢增長，按年增長2.2％。

智能手機市場龍頭霸主三星（Samsung） 雖然仍為2022年第一季全球智能手機出貨榜首地位，但是對比去年同期小幅下跌了1.2％。其他中國手機品牌包括小米、OPPO與vivo的出貨量均大幅下滑，並以vivo跌幅最大，較去年同期，減少27.7％。

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中國手機品牌近年紛紛推出「高性價比」策略，惟在高階機領域，最受歡迎的品牌仍為蘋果及三星。據科技網站《9to5Mac》報道，以1,000美元（約7,800港元）機價作為分水嶺，從數據統計發現，高階手機的整體銷量呈現增長趨勢，主要源於蘋果及三星兩大品牌所推出的iPhone 13 Pro系列及Galaxy S22系列。

蘋果iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max，更佔據了整體銷量的三分之二以上，當中以美國、中國與西歐的銷量最強勁。

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責任編輯：張寶燕