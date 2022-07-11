【ET一周開倉】友邦（01299）、京東（09618）、通用磨坊（GIS.US） 股市 11:55 2022/07/11 分享： 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為友邦 （01299） 、京東 （09618） 、通用磨坊（GIS.US） →【即睇買賣策略】 3隻股份於推介日（2022年7月11日）的前收市價： 友邦 （01299） ：85.15元 京東 （09618） ：245.8元 通用磨坊（GIS.US） 75.54：美元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code） 今日 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code） 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 2022/06/20 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 2022/06/06 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 2022/05/30 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 2022/05/27 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 你可能感興趣 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code） 今日 11:38 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code） 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 11:57 2022/06/20 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 12:33 2022/06/06 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】中移動（00941）、比亞迪（01211）、Mercadolibre（MELI.US） 2022/06/27 【ET一周開倉】中移動（00941）、比亞迪（01211）、Mercadolibre（MELI.US） 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 2022/06/20 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 2022/06/06 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 2022/05/30 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 2022/05/27 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 買入 分段買入 低吸 收息股 餐飲股 美國 中國 個股分析 宏觀分析 市況分析