德國憂俄羅斯延長北溪一號維修期 截斷天然氣供應

俄羅斯國企天然氣工業股份公司（Gazprom）周一（11日）起為北溪一號進行一連10日的年度維修，完全暫停對德國等地的天然氣供應。德國經濟部長哈貝克憂慮俄羅斯會以延長維修期為由，進一步限制歐洲天然氣供應。

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北溪一號（Nord Stream 1）是從俄羅斯輸送天然氣至德國的最大單一管道，在本月11日起一連關閉10日進行年度維修，屆時將全面暫停北溪一號的天然氣供應。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上月底表達憂慮，不排除俄羅斯藉維修意外為由聲稱無法重開北溪一號，中斷德國天然氣供應。德國天然氣行業倡議組織Zukunft Gas常務董事凱勒 （Timm Kehler）亦指，俄羅斯過去數月完全切斷不友好國家天然氣供應，故不排除俄方借故截斷北溪一號天然氣運輸。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥有關俄羅斯利用能源作政治籌碼說法，強調維修北溪一號是定期及有時間表的行為，並非虛構行為。

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北溪一號往年的維修期為10至12日左右，通常都會按時完成維修。

加拿大上周六（9日）容許將維修北溪一號需要使用的渦輪機交還德國，協助取得可靠天然氣供應。加拿大擔憂德國面臨無法提供足夠供暖風險，缺乏天然氣將重創當地經濟。據悉德國西門子能源正等待進一步批准及物流，務求盡快將渦輪機送抵當地。

德國目前已進入第2階段天然氣應變計劃，限制不必要能源消耗。

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責任編輯：郭麗明