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【大行報告】大摩料安踏體育上半年純利跌15%至20%、兩大品牌第二季零售銷售均向下　安踏股價跌逾4%

股市 11:44 2022/07/11

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【大行報告】大摩料安踏體育上半年純利跌15%至20%、兩大品牌第二季零售銷售均向下　安踏股價跌逾4%

安踏 （02020） 將於周一（11日）公布第季零售銷售數字，市場估計安踏同時會公布上半年初步未經審核業績。現時市場對安踏上半年業績意見分歧，最悲觀預期盈利下跌兩成至三成。摩根士丹利預期，安踏上半年盈利料跌15%至20%，因該行對FILA的經營溢利率收縮的看法，相對市場略為樂觀。

安踏股價跌逾4%，低見94.65元。

大摩指，安踏上半年經營溢利料跌17%，純利料跌18%至31億元人民幣，收入則增長5%。大摩維持安踏「增持」評級，目標價133元。

安踏品牌第二季零售銷售有中單位數跌幅

安踏品牌方面，大摩料安踏品牌第二季零售銷售有中單位數跌幅，但6月份銷售則增長逾一成，加上安踏將部分店舖轉型至直接面對消費者模式，預期上半年收入可增長13%，毛利率料由按年增加3個百分點至56%。若按同一基數比較，安踏品牌的毛利率料按年下跌1至1.5個百分點，主要與零售折扣較大、採購成本較高有關，但部分為產品升級所抵銷。

至於FILA品牌，大摩料第二季零售銷售跌15%至20%，6月份銷售同樣升逾10%，但上半年整體銷售跌5%，預期毛利率降2.3個百分點至70%，受較大零售折扣帶動。

相關文章：【安踏2020】安踏海報疑似打色情擦邊球、網民稱「非要這樣展示鞋底」　股價未受事件影響照升逾4%

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