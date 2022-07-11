【新股IPO】天齊鋰業A股觸及跌停　內地投資人徐翔配偶發文：公司價格已高估

▲ 天齊鋰業A股觸及跌停 內地投資人徐翔配偶發文：公司價格已高估

鋰電池一直是近期資本市場的熱門關注板塊之一，在投資浪潮中登陸港股市場的天齊鋰業 （新上市編號：09696） 一氣集資接近135億元，成為目前今年新股市場最大的IPO，並將在本周三正式掛牌。惟上市前天齊鋰業遭內地證券界人士評論指，公司的戴維斯雙擊已達頂峰，價值已被高估。天齊鋰業A股觸及跌停，報133.2元人民幣，跌10%。

內地知名投資人徐翔的配偶應瑩昨日在個人微博上發表證券點評，當中提及，她認為天齊鋰業的戴維斯雙擊已達頂峰，價值已被高估。所謂戴維斯雙擊，是指在公司低市盈率時買入股票，待成長潛力顯現後，以高市盈率賣出，邊可以收穫每股收益（EPS）以及市盈率（P/E）同事增長帶來的雙重效益。

天齊鋰業其後回應指，理解有關證券界人士未持有天齊鋰業股票，公司目前經營一切正常，同時亦提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險。

而應瑩則表示，自己原來就是證券從業人員，一直對市場很關注，亦會經常復盤，希望自己能夠每周寫一篇復盤心得。不過，她強調自己沒有股票賬戶、不買賣股票。而有內媒則報道，應瑩的一般證券從業資格處於離職註銷狀態。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【高管變動】友和CFO助公司完成IPO後被投行高薪「挖角」 上任一年後決重操故業

【新股IPO】天齊鋰業9696以招股價上限82元定價 集資134.6億