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【新股IPO】天齊鋰業A股觸及跌停　內地投資人徐翔配偶發文：公司價格已高估

股市 11:59 2022/07/11

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天齊鋰業A股觸及跌停　內地投資人徐翔配偶發文：公司價格已高估

鋰電池一直是近期資本市場的熱門關注板塊之一，在投資浪潮中登陸港股市場的天齊鋰業 （新上市編號：09696） 一氣集資接近135億元，成為目前今年新股市場最大的IPO，並將在本周三正式掛牌。惟上市前天齊鋰業遭內地證券界人士評論指，公司的戴維斯雙擊已達頂峰，價值已被高估。天齊鋰業A股觸及跌停，報133.2元人民幣，跌10%。

內地知名投資人徐翔的配偶應瑩昨日在個人微博上發表證券點評，當中提及，她認為天齊鋰業的戴維斯雙擊已達頂峰，價值已被高估。所謂戴維斯雙擊，是指在公司低市盈率時買入股票，待成長潛力顯現後，以高市盈率賣出，邊可以收穫每股收益（EPS）以及市盈率（P/E）同事增長帶來的雙重效益。

天齊鋰業其後回應指，理解有關證券界人士未持有天齊鋰業股票，公司目前經營一切正常，同時亦提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險。

而應瑩則表示，自己原來就是證券從業人員，一直對市場很關注，亦會經常復盤，希望自己能夠每周寫一篇復盤心得。不過，她強調自己沒有股票賬戶、不買賣股票。而有內媒則報道，應瑩的一般證券從業資格處於離職註銷狀態。

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