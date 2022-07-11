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【大行看法】 安聯陳致強：中共20大前市場料大幅波動　中資股會跑贏美股

股市 11:11 2022/07/11

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【大行看法】 安聯陳致強：中共20大前市場料大幅波動　中資股會跑贏美股

內地疫情未完全平息而且病毒持續變種，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強接受本報專訪時認為，即使中國疫情最壞時刻已過，但相信中國消費者對前景仍有戒心，不會再出現瘋狂消費現象，故中國消費難再重現2020年的V形反彈，預期20大會議後，中國才會再推出結構性改革措施，「20大前市場料維持大幅波動，但每次低位都會高於上一次的低點」。

大摩更新第三季「收息股名單」提醒兩大風險【下一頁】

中資股上月表現耀眼，陳致強稱，環球資金正重返中國市場，「歐洲麻煩過美國，下半年冬季或有能源危機，所以滯脹問題會在歐洲而非美國出現」，故預期歐洲資金會流入中國市場，但現時中資股只是相對跑贏美股，中國股市要出現結構性向好，仍需要等待美元回落。

「未來市況仍波動，看好中國不等於中資股會直綫上升，因中美關係、地緣政治等消息仍會對市場構成負面衝擊，故下半年投資仍要小心，建議選擇擁有現金流及有良好派息往績的優質股，因這類股份無論市場升跌都能跑贏大市。」

盛寶金融料標指今年稍後或明年上半年才見底　看好大宗商品和軍工股【下一頁】

他稱，聯儲局進取加息，導致美元強勢，要等美國經濟放慢及通脹見頂，聯儲局才有可能放慢加息步伐，「若未來6至9個月美元回落，這對中國等新興市場及亞洲市場才是真正利好，才能支持中資股向上」，但假如美元再升兩成，企業很難將債務再融資，市場流動性亦會大幅收緊，屆時「買任何風險資產都會輸」。

【全文可見此】

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

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