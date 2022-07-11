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日本參議院選舉自民黨大勝 修憲派保三分二議席

環球政治 11:07 2022/07/11

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日本參議院選舉結果出爐，遇刺身亡前首相安倍晉三所屬的執政自民黨大勝，於改選議席當中取得過半數的63席。而且修憲派勢力也成功維持，提議修憲所需的三分之二以上的議席比例。

日本參院選舉料凌晨有結果 自民黨得票或增加（第二版） 【下一頁】

參議院選舉今次改選共125個議席，分別為74個選區及50個比例議席，外加1席補選。自民黨於改選取得過半數的63席大勝，超過改選前的55席。

自民黨自2013年以來再次贏得超過60席，首相岸田文雄的政權基礎將增強。執政聯盟獲得76席，連同非改選議席的70席在內，已達到參議院248個議席的過半數議席。

自民黨、公明黨、維新黨、國民黨及對修憲態度積極的無黨派議員等修憲派今次獲95席，連同84個非改選議席合共有179席，維持於國會提議修憲所需的三分之二以上議席數字。　　

公明黨獲得13席，較改選前減少1席。立憲民主黨獲得17席，少於改選前的23席。

【安倍晉三身亡】槍手揀高殺傷力武器行兇 曾試圖整炸彈 【下一頁】

32個改選1人區的選情深受矚目，自民黨與在野黨的角力中以28勝4負取得壓倒性勝利，自民黨僅於青森、山形、長野、沖繩4地落敗。而自民黨在13個改選多人區均贏得議席，選區議席數合共有45席。

至於比例議席方面，自民黨取得18席較之前少1席。

共同社估計投票率達到52.01%，與上次選舉的48.8%相比，料高超過3.2個百分點。

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責任編輯：鄭錦玲

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