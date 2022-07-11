▲ 【美國加息】任志剛：港息勢追落後 甚至可能追過龍 「毋須恐慌，因這是系統設計」

美國持續加息，行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，當港美息差拉闊，套息交易自然會令資金流出港元體系，當香港銀行同業拆借市場進一步收緊，港息將追落後甚至可能「追過龍（overshoot）」，較美息出現溢價，強調「毋須恐慌，因這是系統設計」。

任志剛出席瑞銀財富管理投資總監辦公室年中市場展望時表示，即使金管局跟隨美國上調基本利率，市場仍有大量流動性，令香港利率走勢較美國滯後，但隨時間延伸必然會跟上。

任志剛近月多次強調香港要維持聯繫滙率，他重申香港是國際城市，同時為中國及世界其他地方服務，所以香港的貨幣政策目標是要穩定滙率。在一國兩制下，中國可以用港元代替美元，因人民幣並非可完全轉換的貨幣，而香港的離岸人民幣市場可自由兌換，故中國應利用兩個金融體系及貨幣政策的優勢，尋找協同效應。

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