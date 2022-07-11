  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (一) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」

Hot Talk 11:04 2022/07/11

分享：

分享：

【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」

美國持續加息，行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，當港美息差拉闊，套息交易自然會令資金流出港元體系，當香港銀行同業拆借市場進一步收緊，港息將追落後甚至可能「追過龍（overshoot）」，較美息出現溢價，強調「毋須恐慌，因這是系統設計」。

任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國【下一頁】

任志剛出席瑞銀財富管理投資總監辦公室年中市場展望時表示，即使金管局跟隨美國上調基本利率，市場仍有大量流動性，令香港利率走勢較美國滯後，但隨時間延伸必然會跟上。

任志剛近月多次強調香港要維持聯繫滙率，他重申香港是國際城市，同時為中國及世界其他地方服務，所以香港的貨幣政策目標是要穩定滙率。在一國兩制下，中國可以用港元代替美元，因人民幣並非可完全轉換的貨幣，而香港的離岸人民幣市場可自由兌換，故中國應利用兩個金融體系及貨幣政策的優勢，尋找協同效應。

【全文可見此】

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

相關文章：【行會成員】任志剛：確保金融安全及國際金融中心地位是未來香港金融發展重要工作　非常感謝李家超的信任

相關文章：【聯繫滙率】任志剛：除非爆發「金融核戰」　否則港元不應與美元脫離聯繫滙率

開啟hket App，閱讀全文
經濟 財政政策 外滙 行政會議 瑞銀 任志剛 港元 貨幣政策 香港金融管理局 加息

上一篇文章

【大行看法】 安聯陳致強：中共20大前市場料大幅波動　中資股會跑贏美股

下一篇文章

【異動生科股】騰盛博藥再升近四成　首個國產新冠中和抗體聯合療法價格為1萬元以內
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門停市】賭股齊插水、金沙瀉8%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
【澳門停市】賭股齊插水、金沙瀉8%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【港股市況】恒生指數跌幅擴至600點　阿里巴巴跌逾6%　澳門封賭場濠賭股挫（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌幅擴至600點　阿里巴巴跌逾6%　澳門封賭場濠賭股挫（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款