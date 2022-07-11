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【醫療科技】電子遊戲EndeavorRx　訓練「過度活躍症」兒童專注力

科技 11:14 2022/07/11

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EndeavorRx能夠刺激和改善ADHD兒童大腦中，對專注力功能起關鍵作用的區域。（Akili）

大多數家長都不喜歡子女玩電子遊戲，認為這會影響孩子專注力，使學業成績退步。但有醫療科技公司開發了一款名為EndeavorRx的電子遊戲，不但能訓練過度活躍症（ADHD）兒童的專注力，更有助他們學業成績進步。

【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞

EndeavorRx是由美國醫療科技公司Akili研發，玩法是透過控制一個小外星人，在飛船上穿越不同世界，並收集適當的東西完成任務。現時該遊戲已獲得國食品和藥物管理局（FDA）監管許可，進行ADHD兒童治療。

電腦算法測量表現   實時制定遊戲難度

Akili指出，EndeavorRx能夠刺激和改善ADHD兒童大腦中，對專注力功能起關鍵作用的區域。透過遊戲，玩家將練習更好地處理多項任務和解決分心問題，並由電腦算法測量他們的表現，實時制定遊戲難度。

【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎

現年13歲的Owain在幼稚園時被診斷患有ADHD，受該病影響，他很難集中注意力，即使很努力溫習，但學業成績仍是經常不合格，使他非常有挫敗感。

雖然Owain曾使用藥物治療，卻使他經常出現偏頭痛，因此被迫中止治療。2020年時，Owain參與EndeavorRx的訓練計畫，每天玩25分鐘遊戲，結果他的專注力慢慢提升，經過一年多的努力，他在5年級時的成績已升上A級。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

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責任編輯：陳卓賢

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