▲ 【入境檢疫】盧寵茂：積極考慮減少入境後檢疫日數 暫未能透露細節

對於是否考慮把入境後的檢疫改為「5+2」、即是5天酒店檢疫加2天家居檢疫時，醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局正積極考慮把入境後的檢疫日數減少，但必需有數據證明這樣做不會引起有病例流入社區，現階段未能透露。

他指，當局需要檢視數據，包括最近新加入要求、檢疫人士要在第三天進行多一次核酸檢測的數據。當局亦會以科技配合，確保檢疫人士守法，不會進入高風險場所。

而檢疫酒店需求方面，盧寵茂表示，當局會考慮任何方法，包括增加檢疫酒店的供應。他又指，由於「方艙」設施有其限制，部分「方艙」設計是為了照顧確診人士，因此沒有獨立廁所，不符合檢疫安排。

另外，他亦表示，正與創新科技及工業局研究，改良「安心出行」應用程式，以實名登記，提醒高風險市民要盡快做核酸檢測，下一步再實施類似内地的「紅黃綠」健康碼，限制高風險而未接受強制檢測的人，出入某些處所。

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