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【安倍晉三身亡】安倍最後助選參議員連任 承諾為修憲努力

環球社會熱點 11:06 2022/07/11

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日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡，當時他正身處奈良為執政自民黨候選人佐藤啟拉票，佐藤啟更目睹安倍遭槍擊的過程。日本周日（10日）舉行參議院選舉，佐藤啟成功連任。佐藤啟出席記者會時無笑容，稱將會循照安倍的遺願致力推動修憲。

安倍晉三槍手高中就讀奈良名校 鄰居前同事形容性格孤僻 【下一頁】

現年43歲的佐藤啟周日連任，他於晚上約8時到事務所出席記者會。佐藤啟當時身穿深藍色西裝，垂下頭無笑容。事務所在槍擊案後已撤走室內海報，更顯空蕩，而出席記者會人士亦無按照慣例高呼祝賀他當選。

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佐藤啟分析指，在外交、安全保障及物價對策方面主張引起民眾共鳴才得以當選。他憶述選戰過程，指自己是懷著不畏懼、要克服恐怖襲擊的想法展開活動。佐藤啟表示，日後將為安倍生前致力推動的修憲努力。

日本參院選舉料凌晨有結果 自民黨得票或增加（第二版） 【下一頁】

佐藤啟周一（11日）將到東京參加安倍晉三的靈前守夜儀式，親口向安倍報告當選。安倍上周五（8日）遭到槍擊身亡，佐藤啟當時目睹整個過程。他的選舉團隊上周六（9日）最後拉票時僅走訪支持者，未有街頭宣傳。

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責任編輯：李俊儀

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