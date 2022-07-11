【港股市況】恒生指數跌601點　阿里巴巴、美團齊挫5%　澳門封賭場濠賭股挫、金沙跌逾8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股挫約600點。恒生指數開報21470點，跌255點，其後在科技股及濠賭股拖累下跌幅擴大，午後曾跌700點，低見21001點，於二萬一暫見支持，恒生指數收報21124點，跌601點，成交1194.7億元。恒生科指數跌3.9%，報4622點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近3%。銀娛 （00027） 跌近5%；金沙 （01928） 跌逾8%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：13】【大行報告】大和資本：第三季檢疫隔離措施或放寬至「5+2」 升國泰航空目標價16%

【16：10】恒生指數收報21124點，跌601點，成交1194.7億元。恒生科指數跌3.9%，報4622點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近3%。銀娛 （00027） 跌近5%；金沙 （01928） 跌逾8%。

【16：00】恒生指數U盤前跌652點，報21073點。

【15：39】中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 升0.6%；聯通 （00762） 升0.3%；中電信 （00728） 升逾1%。

【15：36】【恒大汽車】恒大物業要求員工銷售「恒馳5」 並作為考核指標

【15：28】中梁 （02772） 股價挫兩成，破底低見0.85元，成交1617萬元。

【15：18】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾4%。

【15：12】安踏 （02020） 尾市跌逾7%；李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌半成。

【15：12】【大行報告】明源雲急插15% 大行料上半年ERP軟件收入急跌、花旗大削今年盈測近八成

【15：08】港股尾市跌近700點，恒指報21043點，跌681點；科指跌4.3%，報4603點。

【14：44】【騰訊股價】騰訊被市監局處罰股價跌3% 逾2000買盤340元價位排隊撈底

【14：17】恒指最新跌704點，報21021點，午後曾低見21001點。

【13：32】榮萬家 （02146） 復牌跌逾16%，低見3.3元。榮萬家全年純利按年增約52%至4.09億元。

【13：28】恒指跌幅擴大至近700點，報21030點，跌695點，下試21000點關口。

【13：25】安踏 （02020） 午後跌半成；李寧 （02331） 跌近4%；特步 （01368） 跌逾4%。

【13：13】碧桂園服務 （06098） 午後跌幅進一步擴大至逾13%，低見28.3元，為表現最差藍籌。

【13：04】【大行看法】瑞銀財管：中國經濟反彈將支撐中資股 短線聚焦經濟重啟企業、長線看好電動車供應鏈等

【13：03】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後跌6%；騰訊跌逾3%。

【13：01】大發地產 （06111） 中午公布針對公司的清盤呈請已獲撤銷，股價午後升逾2%，高見0.44元。

【13：00】港股午後初段跌約600點，報21118點，跌607點。科指跌3.9%，報4620點。

【12：33】【騰訊700】騰訊與奔馳展開深度合作 推動中國自動駕駛研發

【12：00】恒生指數半日跌595點，報21130點，成交652.7億元。恒生科技指數跌3.7%，報4629點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；美團 （03690） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌近3%。濠賭股挫，銀娛 （00027） 跌6%；金沙 （01928） 跌逾7%。

【11：54】【騰訊700】騰訊：未成年人在暑假期間限玩遊戲 周五至周日晚開放、每晚僅玩1小時

【11：45】【大行報告】大摩料安踏體育上半年純利跌15%至20%、兩大品牌第二季零售銷售均向下 安踏股價跌逾4%

【11：40】港股中午收市前跌約600點，恒指跌603點，報21122點；科指跌3.8%，報4624點。

【11：39】【滬深港通】五隻內房股遭調出深港通下港股通名單 恒大、融創、世茂均上榜

【11：20】【內房危機】恒大「20恒大01」債券兌付延期半年議案被否決

【11：20】【大行看法】 安聯陳致強：中共20大前市場料大幅波動 中資股會跑贏美股

【11：05】【美國加息】任志剛：港息勢追落後 甚至可能追過龍 「毋須恐慌，因這是系統設計」

【10：58】內房股下跌，中海外 （00688） 跌近3%；潤地 （01109） 跌3%；碧桂園 （02007） 跌逾6%；雅居樂 （03383） 跌近4%；合景泰富 （01813） 跌近一成。

【10：54】阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，美團 （03690） 跌半成；大市跌600點。

【10：52】恒指跌幅擴大至近600點，報21145點，跌580點；科指跌3.6%，報4637點。

【10：50】區塊鏈概念股個別發展，火幣科技 （01611） 最新升23%；歐科雲鏈 （01499） 升近4%；雄岸科技 （01647） 跌近6%；美圖 （01357） 跌逾3%。

【10：47】濠賭股跌幅略收窄，銀娛 （00027） 跌逾5%；金沙 （01928） 跌逾6%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌半成；新濠 （00200） 跌逾6%。

【10：44】友和 （02347） 破底低見1.27元，倒升近6%，高見1.49元。

【10：40】火幣科技 （01611） 回吐一日後，股價今早逆市升一成，高見5.45元。

【10：35】阿里巴巴 （09988） 跌幅進一步擴大，最新跌近6%，低見113.8元。美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近3%。

【10：26】港股跌勢略喘定，恒指最新跌約470點，報21255點，今早曾低見21168點；科指跌2.9%，報4671點。

【10：21】碧桂園服務 （06098） 跌9%，低見29.55元。

【10：14】比亞迪 （01211） 跌4%；吉利 （00175） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌逾7%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：12】騰盛博藥 （02137） 升幅擴大至逾三成，高見14.7元。

【10：09】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾5%；美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近3%。

【10：05】電力股逆市向好，中國電力 （02380） 升逾1%；潤電 （00836） 升0.5%；華能國電 （00902） 升逾2%。

【10：03】【盈喜盈警】紫金礦業發盈喜照跌3% 料上半年純利將達126億人幣、按年增長91%

【10：02】港交所 （00388） 跌3%，低見364元。

【10：00】恒生指數跌幅擴大至500點，ATM跌3%至4%，金沙 （01928） 跌逾8%；銀娛 （00027） 跌逾6%。

【09：57】友和 （02347） 股價跌5%，破底低見1.27元。友和公布截至6月底的第一財季營運資料，期內總商品交易額（GMV）2.44億元，按年增54.3%，按季增15%。

【半新股】本地電商友和YOHO上季GMV按年增54% 已完成訂單數目按季持平

【09：55】【內房危機】佳源國際曾彈17%後急回 發6.67億可換股債券

【09：54】大市最新跌近500點，恒指報21252點，跌473點；科指跌3%，報4664點。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 早段跌4%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：49】長汽 （02333） 跌6%，低見13.66元，上半年長汽累計銷量按年跌16.1%至518,525台，產量按年跌12.7%至527,839台。

【汽車股】長汽上半年銷量按年跌16% 新能源車銷售逾6.3萬輛

【09：47】玄武雲 （02392） 上市翌日跌逾3%，破底低見5.77元；魯商服務 （02376） 跌逾12%，破底低見3.85元；潤邁德 （02297） 挫近12%，破底低見4.5元。

【09：43】中國鋁罐 （06898） 逆市飈升1倍，破頂高見0.95元，成交19.6萬元。

【09：37】濠賭股跌幅進一步擴大，其中金沙 （01928） 跌逾8%，低見17.04元；銀娛 （00027） 跌逾5%，低見44.85元。

【09：35】騰盛博藥 （02137） 股價續造好，今早逆市再升逾16%，高見13.58元。

【異動生科股】騰盛博藥︰首個國產新冠中和抗體聯合療法價格為1萬元以內

【09：34】港股開市後跌幅擴大至350點，報21375點；科指跌2.4%，報4691點。

【09：34】【汽車股】長汽走低5%創一個月低 上半年銷量按年跌16% 新能源車銷售逾6.3萬輛

【09：31】【盈喜盈警】光大綠色環保料中期純利減逾四成 因受國內疫情影響、股價現跌7%

【09：31】【舜宇2382】舜宇光學挫半成 6月手機鏡頭出貨量按年跌近16%

【09：31】銀娛 （00027） 開市後跌逾3%；金沙 （01928） 跌逾5%。另外，永利 （01128） 跌逾5%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌近5%。

【09：30】佳源國際 （02768） 逆市造好升逾9%，高見0.51元。佳源上周五協議向八名獨立第三方，共發行6.6708億元可換股債券，另佳源6月份集團合同銷售金額約13.86億人民幣，按年跌67.1%。

【09：22】恒生指數開報21470點，跌255點。恒生科技指數跌1.5%，報4736點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；濠賭股下跌，銀娛 （00027） 跌近3%；金沙 （01928） 跌逾2%。

【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2% 齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中

【09：14】期指低開132點，報21594點。

【08：48】【盈喜盈警】新特能源發盈喜 料上半年淨利潤最多增近4倍至60億元人幣

【08：23】澳門行政長官賀一誠批示，7月11日（周一）零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業，留意今早濠賭股表現。

【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫 逾兩年首次全面封賭場

【08：21】恒指黑期升約18點，報21687點；道指期貨跌19點，報31291點。

【08：00】今日共有2隻新股公布招股結果，包括內地健康大數據公司中康控股 （02361） ，及內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （02385） 。

【新股IPO】中康控股2361下限5.36元定價 超購1.2倍一手中籤率50%（附分配結果連結）

【新股IPO】讀書郎2385下限7.6元定價 超額認購不足1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21664點，跌61點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.58元，較港收市價低0.22元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報350.39元，較港收市價低2.21元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.62元，較港收市價低2.38元或2%。

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【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩