【港股市況】恒生指數跌幅擴至500點　澳門封賭場、金沙挫逾8%銀娛跌6%　ATM跌3%至4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早低開逾200點。恒生指數開報21470點，跌255點。恒生科技指數跌1.5%，報4736點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；澳門封賭場，濠賭股下跌，銀娛 （00027） 跌近3%；金沙 （01928） 跌逾2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：12】騰盛博藥 （02137） 升幅擴大至逾三成，高見14.7元。

【10：09】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾5%；美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近3%。

【10：05】電力股逆市向好，中國電力 （02380） 升逾1%；潤電 （00836） 升0.5%；華能國電 （00902） 升逾2%。

【10：03】【盈喜盈警】紫金礦業發盈喜照跌3% 料上半年純利將達126億人幣、按年增長91%

【10：02】港交所 （00388） 跌3%，低見364元。

【10：00】恒生指數跌幅擴大至500點，ATM跌3%至4%，金沙 （01928） 跌逾8%；銀娛 （00027） 跌逾6%。

【09：57】友和 （02347） 股價跌5%，破底低見1.27元。友和公布截至6月底的第一財季營運資料，期內總商品交易額（GMV）2.44億元，按年增54.3%，按季增15%。

【半新股】本地電商友和YOHO上季GMV按年增54% 已完成訂單數目按季持平

【09：55】【內房危機】佳源國際曾彈17%後急回 發6.67億可換股債券

【09：54】大市最新跌近500點，恒指報21252點，跌473點；科指跌3%，報4664點。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 早段跌4%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：49】長汽 （02333） 跌6%，低見13.66元，上半年長汽累計銷量按年跌16.1%至518,525台，產量按年跌12.7%至527,839台。

【汽車股】長汽上半年銷量按年跌16% 新能源車銷售逾6.3萬輛

【09：47】玄武雲 （02392） 上市翌日跌逾3%，破底低見5.77元；魯商服務 （02376） 跌逾12%，破底低見3.85元；潤邁德 （02297） 挫近12%，破底低見4.5元。

【09：43】中國鋁罐 （06898） 逆市飈升1倍，破頂高見0.95元，成交19.6萬元。

【09：37】濠賭股跌幅進一步擴大，其中金沙 （01928） 跌逾8%，低見17.04元；銀娛 （00027） 跌逾5%，低見44.85元。

【09：35】騰盛博藥 （02137） 股價續造好，今早逆市再升逾16%，高見13.58元。

【異動生科股】騰盛博藥︰首個國產新冠中和抗體聯合療法價格為1萬元以內

【09：34】港股開市後跌幅擴大至350點，報21375點；科指跌2.4%，報4691點。

【09：34】【汽車股】長汽走低5%創一個月低 上半年銷量按年跌16% 新能源車銷售逾6.3萬輛

【09：31】【盈喜盈警】光大綠色環保料中期純利減逾四成 因受國內疫情影響、股價現跌7%

【09：31】【舜宇2382】舜宇光學挫半成 6月手機鏡頭出貨量按年跌近16%

【09：31】銀娛 （00027） 開市後跌逾3%；金沙 （01928） 跌逾5%。另外，永利 （01128） 跌逾5%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌近5%。

【09：30】佳源國際 （02768） 逆市造好升逾9%，高見0.51元。佳源上周五協議向八名獨立第三方，共發行6.6708億元可換股債券，另佳源6月份集團合同銷售金額約13.86億人民幣，按年跌67.1%。

【09：22】恒生指數開報21470點，跌255點。恒生科技指數跌1.5%，報4736點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；濠賭股下跌，銀娛 （00027） 跌近3%；金沙 （01928） 跌逾2%。

【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2% 齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中

【09：14】期指低開132點，報21594點。

【08：48】【盈喜盈警】新特能源發盈喜 料上半年淨利潤最多增近4倍至60億元人幣

【08：23】澳門行政長官賀一誠批示，7月11日（周一）零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業，留意今早濠賭股表現。

【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫 逾兩年首次全面封賭場

【08：21】恒指黑期升約18點，報21687點；道指期貨跌19點，報31291點。

【08：00】今日共有2隻新股公布招股結果，包括內地健康大數據公司中康控股 （02361） ，及內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （02385） 。

【新股IPO】中康控股2361下限5.36元定價 超購1.2倍一手中籤率50%（附分配結果連結）

【新股IPO】讀書郎2385下限7.6元定價 超額認購不足1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21664點，跌61點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.58元，較港收市價低0.22元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報350.39元，較港收市價低2.21元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.62元，較港收市價低2.38元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩