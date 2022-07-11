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【港股市況】恒指黑期升約18點、道指期貨跌19點　澳門封賭場留意濠賭股（不斷更新）

股市 08:26 2022/07/11

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約61點，恒指料開報21664點。滙豐 （00005） ADR折合報49.58元，較港收市價低0.22元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報350.39元，較港收市價低2.21元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.62元，較港收市價低2.38元或2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：23】澳門行政長官賀一誠批示，7月11日（周一）零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業，留意今早濠賭股表現。

【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場

【08：21】恒指黑期升約18點，報21687點；道指期貨跌19點，報31291點。

【08：00】今日共有2隻新股公布招股結果，包括內地健康大數據公司中康控股 （02361） ，及內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （02385）

【新股IPO】中康控股2361下限5.36元定價　超購1.2倍一手中籤率50%（附分配結果連結）

【新股IPO】讀書郎2385下限7.6元定價　超額認購不足1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21664點，跌61點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.58元，較港收市價低0.22元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報350.39元，較港收市價低2.21元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.62元，較港收市價低2.38元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +2

【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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