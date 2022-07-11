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【TWTR】Twitter聘重量級律師控馬斯克違約、早市跌7%　馬斯克連環圖回應譏諷（第二版）

股市 21:45 2022/07/11

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【TWTR】Twitter據報聘請重量級律師行　最快今周入稟控告馬斯克違約

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）撤回440億美元收購社交平台Twitter（推特，美︰TWTR）的建議後，外電引述消息人士指，Twitter聘請重量級律師行Wachtell， Lipton， Rosen & Katz，控告馬斯克違約。

消息人士指，Twitter最快本周入稟控告馬斯克，無理取消收購交易。Twitter代表律師行旗下有知名律師Bill Savitt及Leo Strin，後者曾擔任特拉華州商業法院大法官，而案件將於該法院審理。

交易告吹後，Twitter周一美股早市曾跌7%，最新跌6%暫報34.49美元，較馬斯克早前公開的提購價54.2美元，低出逾35%。

馬斯克撤回440億美元Twitter收購案 寧付10億美元分手費還是另有目的？可見【下一頁】

馬斯克：Twitter將於庭上公開虛假帳戶資料

對於Twitter的控告，馬斯克在Twitter以連環圖回應，指Twitter不願向其披露虛假帳戶的資料，現在Twitter入稟要求馬斯克履行收購協議，意味Twitter需要在法庭上，公開虛假帳戶資料的數據。

馬斯克已聘請Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan為代表律師。Wachtell及Twitter拒評上述消息，Quinn亦未有回覆。

更多美股新聞

（第二版加入連環圖）

Twitter人才招聘部門裁員三成　以應對業務壓力及馬斯克的潛在收購【下一頁】

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【TWTR】Twitter人才招聘部門裁員三成　以應對業務壓力及馬斯克的潛在收購

【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話　內容談甚麼？

編輯：姚卓然

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

美股 Twitter（美：TWTR） Twitter 收購 馬斯克 社交平台

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