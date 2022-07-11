  • 35°C
香港時間 : 2022711日 (一) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】Twitter據報最快今周入稟控告馬斯克違約、Twitter盤前跌8%　馬斯克以連環圖回應（第二版）

股市 16:09 2022/07/11

分享：

分享：

【TWTR】Twitter據報聘請重量級律師行　最快今周入稟控告馬斯克違約

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布撤回440億美元的社交平台推特（Twitter，美︰TWTR）收購建議後續再有發展。據外電引述消息人士指，推特聘請了重量級律師行Wachtell， Lipton， Rosen & Katz，以控告馬斯克違約。

Twitter人才招聘部門裁員三成　以應對業務壓力及馬斯克的潛在收購【下一頁】

消息人士指，Twitter最快本周入稟控告馬斯克，無理取消收購交易。公司有知名律師Bill Savitt及Leo Strin，後者曾擔任特拉華州商業法院大法官。案件將於該法院審理。

馬斯克：Twitter將於庭上公開虛假帳戶資料

對於Twitter的控告，馬斯克在Twitter以連環圖回應，指Twitter不願向其披露虛假帳戶的資料，現在Twitter入稟要求馬斯克履行收購協議，意味Twitter需要在法庭上，公開虛假帳戶資料的數據。

馬斯克已聘請Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan為代表律師。Wachtell及Twitter拒評上述消息，Quinn亦未有回覆。

更多美股新聞

（第二版加入連環圖）

相關文章：

【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案　寧付10億美元分手費還是另有目的？

【TWTR】Twitter人才招聘部門裁員三成　以應對業務壓力及馬斯克的潛在收購

【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話　內容談甚麼？

編輯：姚卓然

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

美股 Twitter（美：TWTR） Twitter 收購 馬斯克 社交平台

上一篇文章

【日本旅遊】東瀛遊推東京8天團　連SUMMER SONIC音樂節門票　團費19999元

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（歡迎觀眾留言問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門停市】賭股齊插水、金沙半日瀉7%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
【澳門停市】賭股齊插水、金沙半日瀉7%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【港股市況】恒生指數跌近700點下試二萬一、科指跌4%　阿里巴巴跌6%　澳門封賭場濠賭股挫、金沙跌逾8%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌近700點下試二萬一、科指跌4%　阿里巴巴跌6%　澳門封賭場濠賭股挫、金沙跌逾8%（不斷更新）
【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」
【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款