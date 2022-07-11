【TWTR】Twitter據報最快今周入稟控告馬斯克違約、Twitter盤前跌8%　馬斯克以連環圖回應（第二版）

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Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布撤回440億美元的社交平台推特（Twitter，美︰TWTR）收購建議後續再有發展。據外電引述消息人士指，推特聘請了重量級律師行Wachtell， Lipton， Rosen & Katz，以控告馬斯克違約。
消息人士指，Twitter最快本周入稟控告馬斯克，無理取消收購交易。公司有知名律師Bill Savitt及Leo Strin，後者曾擔任特拉華州商業法院大法官。案件將於該法院審理。
對於Twitter的控告，馬斯克在Twitter以連環圖回應，指Twitter不願向其披露虛假帳戶的資料，現在Twitter入稟要求馬斯克履行收購協議，意味Twitter需要在法庭上，公開虛假帳戶資料的數據。
馬斯克已聘請Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan為代表律師。Wachtell及Twitter拒評上述消息，Quinn亦未有回覆。
（第二版加入連環圖）
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編輯：姚卓然
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