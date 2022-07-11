【ET財經早點1分鐘】夜期升16點 拜登指關稅問題仍在討論 市監局處罰28宗未申報交易 涉騰訊阿里

夜期升16點 拜登指關稅問題仍在討論

夜期收市升16點，美國上周五未有公布放寬對中國的關稅，總統拜登表示，仍在討論可能採取的措施。商務部長雷蒙多表示，預計拜登很快會就對關稅問題作出決定。國務卿布林肯指出，拜登與中國國家主席習近平將於未來幾星期內通話，布林肯與中國外交部長已會談5小時，就兩個領袖通話奠定基礎。

市監局處罰28宗未申報交易 涉騰訊阿里

市場監管總局公佈28宗未依法申報違法實施經營者集中案的行政處罰決定書，騰訊涉及12宗案件，阿里巴巴涉及5宗案件。其中騰訊收購北京北半球國際文化傳播，罰款50萬元人民幣，阿里巴巴收購百世集團案件罰款50萬元人民幣。

市監局指出，今次公開案件均為過去應當申報而未有申報的交易，隨著反壟斷常態化監管的深入推進，企業主動報告涉嫌未依法申報行為，並積極配合調查，其餘案件處罰決定書將陸續公開。

滙豐環球研究 看升港股17%

滙豐環球研究看好港股，認為受惠於經濟前景改善，給予恒指目標價25410點，潛在升幅有1成7，投資有4大主題，分別是重開國際邊境、北部都會區計劃、本港建築工程高峰期，以及更多互聯互通項目，看好中銀香港、國泰、中國建築國際、恒地、新地及太古地產。不過港美息差擴闊將導致資金流走，拖累港股表現，但具體仍要視乎美息上升的幅度。