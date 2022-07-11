  • 29°C
香港時間 : 2022711日 (一) 07:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】夜期升16點 拜登指關稅問題仍在討論 市監局處罰28宗未申報交易 涉騰訊阿里

股市 06:55 2022/07/11

分享：

分享：

夜期升16點    拜登指關稅問題仍在討論

夜期收市升16點，美國上周五未有公布放寬對中國的關稅，總統拜登表示，仍在討論可能採取的措施。商務部長雷蒙多表示，預計拜登很快會就對關稅問題作出決定。國務卿布林肯指出，拜登與中國國家主席習近平將於未來幾星期內通話，布林肯與中國外交部長已會談5小時，就兩個領袖通話奠定基礎。

市監局處罰28宗未申報交易    涉騰訊阿里

市場監管總局公佈28宗未依法申報違法實施經營者集中案的行政處罰決定書，騰訊涉及12宗案件，阿里巴巴涉及5宗案件。其中騰訊收購北京北半球國際文化傳播，罰款50萬元人民幣，阿里巴巴收購百世集團案件罰款50萬元人民幣。

市監局指出，今次公開案件均為過去應當申報而未有申報的交易，隨著反壟斷常態化監管的深入推進，企業主動報告涉嫌未依法申報行為，並積極配合調查，其餘案件處罰決定書將陸續公開。

滙豐環球研究    看升港股17%

滙豐環球研究看好港股，認為受惠於經濟前景改善，給予恒指目標價25410點，潛在升幅有1成7，投資有4大主題，分別是重開國際邊境、北部都會區計劃、本港建築工程高峰期，以及更多互聯互通項目，看好中銀香港、國泰、中國建築國際、恒地、新地及太古地產。不過港美息差擴闊將導致資金流走，拖累港股表現，但具體仍要視乎美息上升的幅度。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】美國失業率今晚揭盅 道指兩連升 夜期升268點 兩儲局官員撑加息0.75厘
2022/07/08
【ET財經早點1分鐘】美國失業率今晚揭盅 道指兩連升 夜期升268點 兩儲局官員撑加息0.75厘
【ET財經早點1分鐘】美股反彈 布油亦跌穿100美元關口 儲局憂市場質疑決心 令高通脹根深蒂固
2022/07/07
【ET財經早點1分鐘】美股反彈 布油亦跌穿100美元關口 儲局憂市場質疑決心 令高通脹根深蒂固
【ET財經早點1分鐘】油價跌穿100美元 納指即倒升1.8% 夜期跌74點 中概藥股急升
2022/07/06
【ET財經早點1分鐘】油價跌穿100美元 納指即倒升1.8% 夜期跌74點 中概藥股急升
【ET財經早點1分鐘】美傳最快本周減關稅 夜期挑戰22000關 德國危機升溫 1991年以來首現貿易逆差
2022/07/05
【ET財經早點1分鐘】美傳最快本周減關稅 夜期挑戰22000關 德國危機升溫 1991年以來首現貿易逆差
【ET財經早點1分鐘】夜期升54點 美債息跌穿2.9厘 任志剛倡買美債資金 轉投北部都會區
2022/07/04
【ET財經早點1分鐘】夜期升54點 美債息跌穿2.9厘 任志剛倡買美債資金 轉投北部都會區
中國建築（03311） 太古地產（01972） 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 中銀香港（02388） 國泰航空（00293） 恒指夜期 布林肯 潛在升幅 經濟

上一篇文章

【互聯網裁員潮】騰訊裁員潮蔓延至港業務　傳縮減串流音樂平台JOOX香港員工

下一篇文章

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網監管】騰訊阿里巴巴齊被市監局處罰　涉未依法申報違法實施經營者集中
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴齊被市監局處罰　涉未依法申報違法實施經營者集中
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款