港股開市睇實比亞迪（01211）股價 油價急瀉中海油（00883）股價勢受挫 股市 07:20 2022/07/13 分享： 分享： 港股開市留意車股比亞迪 （01211） ，有指「股神」巴菲特部署減持，但比亞迪昨晚則表示未收到減持訊息。另外，國際油價急瀉，「三桶油」包括中石油 （00883） 股價勢受壓。速覽ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.油價急瀉紐油再跌穿百元關 2.道指挫192點 納指跌1% 3.比亞迪：未收到股份遭減持信息 4.快手前高管仇廣宇加入美團 5.京東、騰訊遭剔出「確信買入」名單 6.約翰遜下台英國9月5日有新首相 7.加密貨幣幣監管法料於G20提出 8.城巴新巴將合併 前線車長未受影響 9.確診大廈新增2,769宗（附疫廈名單） 10.柏峰II首批7百萬以下單位有幾個 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價