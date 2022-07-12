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港股恒指低開219點失二萬一關　阿里（09988）股價挫半成、藥明康德（02359）盈喜股價逆市靠穩、新股讀書郎2385低開近三成

股市 09:25 2022/07/12

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港股恒指低開219點失二萬一關，阿里巴巴 （09988） 股價挫半成、藥明康德 （02359） 盈喜股價逆市靠穩。速覽ET新聞精點↓↓

今早《ET開市直擊》譚凱韻、聶振邦即時分析市況

1.恒指低開219點失21000關　阿里巴巴跌5%

2.兩新股首掛出師不利　讀書郎2385低開近三成

3.大摩：美元飈升令企業盈利迎「巨大逆風」

4.生科股藥明康德盈利預喜

5.澳門7月博彩收入料跌至疫後新低

6.美日財長周二會面 日圓再逼24年低

7.今年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長

8.柏峰II首批138伙 7百萬以下單位有幾多

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