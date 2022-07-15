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港股恒指低開後現企20600點水平上　焦點股阿里巴巴（09988）股價跌幅收窄　比亞迪（01211）股價續揚4%　留意日圓進一步下跌

股市 10:00 2022/07/15

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港股恒指低開229點，開市報20522。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價跌半成，阿里巴巴旗下阿里雲高層據報就警方數據大規模洩露事件，被上海市當局約談。另邊廂，比亞迪 （01211） 發盈喜逆市升4%，開報296元。匯市方面，日圓匯價進一步下跌至重要心理關口。速覽ET新聞精點↓↓

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1.阿里巴巴跌半成　比亞迪盈喜逆市續彈4%

2.阿里雲高層傳遭上海當局約談

3.網傳有深圳佳兆業業主強制停貸

4.日圓跌近140重要關口　日央行或將出手干預

5.多屋苑錄得損手個案 蝕讓潮恐擴大？

6.金管局今晨再接港元沽盤

7.道指收跌142點納指倒升

8.美國新申失業救濟金人數多於預期

9. MIRROR時代廣場設期間限定店

10.比爾蓋茨聲言將捐出全副身家

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、黃偉豪分析港股策略

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