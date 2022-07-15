港股恒指低開後現企20600點水平上 焦點股阿里巴巴（09988）股價跌幅收窄 比亞迪（01211）股價續揚4% 留意日圓進一步下跌
港股恒指低開229點，開市報20522。焦點股阿里巴巴 （09988）
股價跌半成，阿里巴巴旗下阿里雲高層據報就警方數據大規模洩露事件，被上海市當局約談。另邊廂，比亞迪 （01211）
發盈喜逆市升4%，開報296元。匯市方面，日圓匯價進一步下跌至重要心理關口。速覽ET新聞精點↓↓
#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#
▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#
1.阿里巴巴跌半成 比亞迪盈喜逆市續彈4%
2.阿里雲高層傳遭上海當局約談
3.網傳有深圳佳兆業業主強制停貸
4.日圓跌近140重要關口 日央行或將出手干預
5.多屋苑錄得損手個案 蝕讓潮恐擴大？
6.金管局今晨再接港元沽盤
7.道指收跌142點納指倒升
8.美國新申失業救濟金人數多於預期
9. MIRROR時代廣場設期間限定店
10.比爾蓋茨聲言將捐出全副身家
重溫《ET開市直擊》洪艾爾、黃偉豪分析港股策略
緊貼新股IPO最新資訊【按此】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版