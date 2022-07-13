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港股報跌恒指最終收市報20797點 市場觀望美國6月份通脹數據

股市 18:30 2022/07/13

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港股恒指早段曾重上21000關，可惜高位缺乏承接力，最終收市跌46點或0.2%，報20797點，國指跌0.6%，科指升0.5%，大市成交降至1083億元。外圍方面，市場觀望美國6月份通脹數據。速覽ET新聞精點↓↓

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1.北水吸資買騰訊、比亞迪

2.騰訊再回購連買11個交易日

3.美股道期暫靠穩 觀望美6月通脹數據

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