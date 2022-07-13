港股報跌恒指最終收市報20797點 市場觀望美國6月份通脹數據 股市 18:30 2022/07/13 分享： 分享： 港股恒指早段曾重上21000關，可惜高位缺乏承接力，最終收市跌46點或0.2%，報20797點，國指跌0.6%，科指升0.5%，大市成交降至1083億元。外圍方面，市場觀望美國6月份通脹數據。速覽ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.北水吸資買騰訊、比亞迪 2.騰訊再回購連買11個交易日 3.美股道期暫靠穩 觀望美6月通脹數據 4.香港11月或有條件免隔離旅行 5.約翰遜下台8人入閘爭黨魁 6.啟德半新樓撻訂重售大跌逾「半球」 7. 海關檢獲六盒冒牌「安宮牛黃丸」 8. 「超級滿月」凌晨2點38分出現 9. 茶湯存放太久飲壞人 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價