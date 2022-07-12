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港股反覆下跌恒指曾跌逾300點　比亞迪（01211）股價瀉逾1成低見265.8元 阿里巴巴（01211）股價挫近6%

股市 11:35 2022/07/12

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港股恒指低開219點後，早段跌幅略為收窄，但其後再反覆向下，一度跌超過300點。車股比亞迪 （01211） 股價急瀉超過1成，低見265.8元。阿里巴巴 （09988） 股價挫半成。速覽ET新聞精點↓↓

最新：確診大廈單日增1554幢（附疫廈名單）

1.恒指反覆跌逾300點　比亞迪大挫12%

2.比亞迪股價急挫疑似股神巴菲特部署減持

3.電動車Rivian據報將裁員5%

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