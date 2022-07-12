港股反覆下跌恒指曾跌逾300點 比亞迪（01211）股價瀉逾1成低見265.8元 阿里巴巴（01211）股價挫近6% 股市 11:35 2022/07/12 分享： 分享： 港股恒指低開219點後，早段跌幅略為收窄，但其後再反覆向下，一度跌超過300點。車股比亞迪 （01211） 股價急瀉超過1成，低見265.8元。阿里巴巴 （09988） 股價挫半成。速覽ET新聞精點↓↓ 最新：確診大廈單日增1554幢（附疫廈名單） 1.恒指反覆跌逾300點 比亞迪大挫12% 2.比亞迪股價急挫疑似股神巴菲特部署減持 3.電動車Rivian據報將裁員5% 4.兩新股首掛出師不利 讀書郎2385低開近三成 5.大摩：美元飈升令企業盈利迎「巨大逆風」 6.美日財長周二會面 日圓再逼24年低 7.今年Q1智能手機出貨 僅蘋果錄得增長 8.柏峰II首批138伙 7百萬以下單位有幾多 重溫《ET開市直擊》譚凱韻、聶振邦即時分析市況 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價