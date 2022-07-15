港股午後跌勢加劇恒指跌395點報20356點 騰訊（00700）股價低見325.4元、阿里（09988）股價低見102.4元 股市 13:35 2022/07/15 分享： 分享： 港股午後跌勢加劇，恒生指數跌395點，報20356點。騰訊 （00700） 股價低見325.8元、阿里 （09988） 股價低見102.4元；騰訊 （00700） 股價跌穿330元後再下跌，低見325.4。速覽ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.恒指半日跌247點 比亞迪試衝300元不果 2.阿里雲高層傳遭上海當局約談 3.內地二季度GDP增長遜預期 4.騰訊穿330元 散戶撈貨一沖即散 5.日圓跌近140重要關料央行或出手干預 6.NFT需求急跌OpenSea裁減20%員工 7.多屋苑錄得損手個案 蝕讓潮恐擴大？ 8.警過去一周接報45宗刷單賺佣騙案 9.MIRROR時代廣場設期間限定店 10.3款不能使用安心出行的Nokia懷舊新手機 重溫《ET開市直擊》洪艾爾、黃偉豪分析港股策略 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價