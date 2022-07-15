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港股午後跌勢加劇恒指跌395點報20356點　騰訊（00700）股價低見325.4元、阿里（09988）股價低見102.4元

股市 13:35 2022/07/15

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港股午後跌勢加劇，恒生指數跌395點，報20356點。騰訊 （00700） 股價低見325.8元、阿里 （09988） 股價低見102.4元；騰訊 （00700） 股價跌穿330元後再下跌，低見325.4。速覽ET新聞精點↓↓

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