港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 股市 18:10 2022/07/15 分享： 分享： 港股午後跌勢加劇，恒生指數跌453點，收報20297點，成交1295.6億元。阿里巴巴 （09988） 股價跌近6%；騰訊 （00700） 股價跌近3%；比亞迪 （01211） 股價逆市升近4%。內房股續挫，碧桂園 （02007） 跌逾8%。速覽ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.恒生指數跌453點 阿里、騰訊跌 比亞迪彈近4% 2.阿里雲高層傳遭上海當局約談 3.內地二季度GDP增長遜預期 4.騰訊穿330元 散戶撈貨一沖即散 5.日圓跌近140重要關料央行或出手干預 6.NFT需求急跌OpenSea裁減20%員工 7.多屋苑錄得損手個案 蝕讓潮恐擴大？ 8.警過去一周接報45宗刷單賺佣騙案 9.MIRROR時代廣場設期間限定店 10.3款不能使用安心出行的Nokia懷舊新手機 重溫《ET開市直擊》洪艾爾、黃偉豪分析港股策略 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價