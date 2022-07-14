港股勢隨美股低開恒指考驗20700區支持 金管局今早再接港元沽盤 股市 07:15 2022/07/14 分享： 分享： 美國通脹高企，美國加息1厘機會增加，美股隔晚下挫，港股今早勢低開，恒生指數考慮20700區支持。速覽ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.金管局今晨接128億港元沽盤 2.美國通脹9.1% 加息1厘機率飈 3.海底撈分拆「Super Hi」上市 4.瑞聲科技分拆誠瑞光學滬上市 5.北水吸資買騰訊、比亞迪 6.透明手機Nothing Phone 7.21港發售 7.啟德跑道區9大項目為Park Peninsula 8.啟德半新樓撻訂重售大跌逾「半球」 9.香港11月或有條件免隔離旅行 10.茶湯存放太久飲壞人 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價