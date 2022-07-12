油價急瀉紐油再跌穿百元關 美股上揚 股市 23:30 2022/07/12 分享： 分享： 港股報跌，恒生指數跌279點，報20844點收場；國指跌129點，報7191點；科指跌98點，報45254點。主板全日成交額1154億元。速覽ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.油價急瀉紐油再跌穿百元關 2.比亞迪：未收到股份遭減持信息 3.今日5大升幅成分股速睇 4.京東、騰訊遭剔出「確信買入」名單 5.金價高位急插15% 1700美元值得吸 6.每百日圓兌港元見5.7算 7.城巴新巴將合併 前線車長未受影響 8.全民運動日8月7日多個康體設施免費 9.確診大廈增1554幢（附疫廈名單） 10.柏峰II首批7百萬以下單位有幾個 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價