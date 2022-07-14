抗疫方案│港府消息：紅黃碼最緊急 「安心出行」實名制不急處理 股市 10:40 2022/07/14 分享： 分享： 港股早段反覆，恒生指數在20800點爭持。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 反彈撐市。速覽ET新聞精點↓↓ 最新：港府消息︰紅黃碼最緊急 「安心出行」實名制不急處理 #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.內房股、物管股齊插水 2.港股弱勢未改料下試二萬 3.內地客6年前買九龍豪宅今淪銀主盤 4.金管局今晨接128億港元沽盤 5.美國通脹9.1% 加息1厘機率飈 6.瑞聲科技分拆誠瑞光學滬上市 7.透明手機Nothing Phone 7.21港發售 8.啟德跑道區9大項目為Park Peninsula 9.香港11月或有條件免隔離旅行 10.茶湯存放太久飲壞人 重溫《ET開市直擊》洪艾爾、黃耀宗即時分析港股部署 緊貼新股IPO最新資訊【按此】 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價