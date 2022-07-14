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抗疫方案│港府消息：紅黃碼最緊急　「安心出行」實名制不急處理

股市 10:40 2022/07/14

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港股早段反覆，恒生指數在20800點爭持。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 反彈撐市。速覽ET新聞精點↓↓

最新：港府消息︰紅黃碼最緊急 　「安心出行」實名制不急處理

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3.內地客6年前買九龍豪宅今淪銀主盤

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10.茶湯存放太久飲壞人 

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