恒指夜期在21000點關爭持 美股走弱 股市 00:15 2022/07/12 分享： 分享： 中國加強防疫管控再引起環球投資者憂慮，周一美股走弱，多家熱門中概股延續港股跌勢，恒指夜期在21000點關爭持。速覽ET新聞精點↓↓ 1.阿里巴巴ADR較港股低半成 2.美滙觸108創20年高 納指、道指跌 3.澳門7月博彩收入料跌至疫後新低 4.美日財長周二會面 日圓再逼24年低 5.今年Q1智能手機出貨 僅蘋果錄得增長 6.加息陰霾太古城2房則王再跌穿1千萬 7.柏峰II首批138伙 7百萬以下單位有幾多 8.是否取消對華關稅拜登稱仍在討論 9.窮爸媽唔一定有窮仔女！留意這4件事 10.比特幣2年後再爆升？立即收看！ ▲ 有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲 獎金總值3萬元等你贏 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 航運股 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數