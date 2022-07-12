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恒指夜期在21000點關爭持 美股走弱

股市 00:15 2022/07/12

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中國加強防疫管控再引起環球投資者憂慮，周一美股走弱，多家熱門中概股延續港股跌勢，恒指夜期在21000點關爭持。速覽ET新聞精點↓↓

1.阿里巴巴ADR較港股低半成

2.美滙觸108創20年高　納指、道指跌

3.澳門7月博彩收入料跌至疫後新低

4.美日財長周二會面 日圓再逼24年低

5.今年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長

6.加息陰霾太古城2房則王再跌穿1千萬

7.柏峰II首批138伙 7百萬以下單位有幾多

8.是否取消對華關稅拜登稱仍在討論

9.窮爸媽唔一定有窮仔女！留意這4件事

10.比特幣2年後再爆升？立即收看！

有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲　獎金總值3萬元等你贏

 

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