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恒指午後跌逾200點比亞迪（01211）挫近一成　京東（09618）、騰訊（00700）遭高盛剔出「確信買入」名單

股市 14:45 2022/07/12

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港股低開後走勢反覆向下，恒生指數半日跌255點收報20869點，主要受累阿里巴巴 （09988） 及比亞迪 （01211） 股價下跌拖累；科技指數跌超過2%跑輸大市，報4523點；主板半日成交額675億元。速覽ET新聞精點↓↓

1.恒指午後跌逾200點　比亞迪挫近一成

2.比亞迪股價急挫疑似股神巴菲特部署減持

3.京東、騰訊遭高盛剔出「確信買入」名單

4.碧桂園美元債創歷來跌幅曾短暫停牌

5.大摩：美元飈升令企業盈利迎「巨大逆風」

6.美日財長周二會面 日圓再逼24年低

7.全民運動日8月7日多個康體設施免費

8.確診大廈單日增1554幢（附疫廈名單）

9.柏峰II首批138伙 7百萬以下單位有幾多

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、聶振邦即時分析市況

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【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　比亞迪挫近一成、阿里巴巴跌5%　中移動升1%（不斷更新）

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