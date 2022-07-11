內地通脹比預期高對港股有何啟示？美股踏入業績期投資策略怎部署 股市 00:45 2022/07/11 分享： 分享： 內地於周末公布6月份通脹數據，比市預期高，對港股今早開市有何啟示？外圍方面，美國加息1厘的預期突然增加，比之前預料美國加息0.75厘更高。通脹高企問題怎解決？速覽ET新聞精點↓↓ 1.內地6月通脹高市場預期 2.騰訊阿里齊被市監局處罰 3.快手7.18周杰倫獨家直播 4.港元定期存款最高8.88厘 5.美國將加息1厘機會突增 6. 美股進入季績期 另聚焦6月通脹 ▲ 有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲 獎金總值3萬元等你贏 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 2022/06/10 港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點 科指倒升阿里巴巴9988彈近2% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 航運股 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數