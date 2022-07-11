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內地通脹比預期高對港股有何啟示？美股踏入業績期投資策略怎部署

股市 00:45 2022/07/11

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內地於周末公布6月份通脹數據，比市預期高，對港股今早開市有何啟示？外圍方面，美國加息1厘的預期突然增加，比之前預料美國加息0.75厘更高。通脹高企問題怎解決？速覽ET新聞精點↓↓

1.內地6月通脹高市場預期

2.騰訊阿里齊被市監局處罰

3.快手7.18周杰倫獨家直播

4.港元定期存款最高8.88厘

5.美國將加息1厘機會突增

6. 美股進入季績期　另聚焦6月通脹

有獎遊戲│參加「全民股獎」競猜「股王」遊戲　獎金總值3萬元等你贏

 

欄名 : ET新聞精點

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