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【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code）

股市 11:38 2022/07/11

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美國6月CPI將於今周三出爐，通脹數據成環球焦點，市場估計CPI增8.7%，核心CPI增6%，通脹見頂抑或再攀頂？美國聯儲局加息怎應對？澳門疫情失控，周一起停市7日抗疫，逾兩年來首次全面封賭場，對濠賭股、港股影響多大？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

Time code
00：11 - 港股今日焦點速覽　
01：39 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：48 - 亞太股市早段市況速報
03：22 - 美國未有公布放寬對中國關稅　中概股走勢點走？
06：36 - 市場未預期全面減關稅  中美關係未會全面好轉
07：28 - 美股跌勢未變　主因非來自中美貿易戰
08：35 - 關稅非主要炒作因素　汽車零部件股獲利回吐
09：00 - 馬斯克宣布終止併購社交媒體Twitter（TWTR.US）　可憧憬再提收購炒Twitter？
15：19 - 港股上日市況速覽+北水盤路
16：25 - 反壟斷執法   市監局公布28宗行政處罰   騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 有份
17：48 - 大成交向下　大市才深度調整 
18：20 - 港股升不穿22000點行上落格局　市場料內地政策要時間見效
20：32 - 港股過份亢奮　短線有可能回調至21000點之下
21：10 - 港股料短線、長線均於21000-22000點區間上落　宜分注吸納　
22：44 - 港股走勢待變　短線留意成交金額
24：22 - 港股大成交衝不穿22500點已是警號　下望18000點水平
25：05 - 內地6月份CPI速報
25：40 - 內地6月份CPI分析：內地放水減慢？
27：15 - 博內地放水救經濟太天真　港股、A股會跑嬴但不會大升
27：32 - 全球經濟衰退　內地未能獨善其身、放水空間不大
30：09 - 港股開市前市況速報
31：09 - 豬肉價格重拾升軌　豬肉股可留意中糧家佳康 （01610）
32：57 - 內地料出手阻豬肉價格上升　中糧家佳康 （01610） 難維持升勢
33：50 - 澳門未見通關　濠賭股現獲利回吐
35：50 - 濠賭股料行區間上落　澳門防疫政策要時間轉變
36：35 - 濠賭股跌不宜心急接貨　銀娛 （00027） 炒波幅、中長線部署策略
37：49 - ET一周開倉：友邦 （01299） 、京東 （09618） 、通用磨坊（GIS.US）
44：15 - 恒指開市速報 
44：37 - 觀眾問股：京東 （09618） 266元買入有機會反彈嗎？
47：54 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89.7元有貨可溝貨嗎？咩位可入和目標位？
50：11 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 今年冇運行？Naspers減持啲人愈估愈淡
52：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可以撈底？
54：00 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 跌唔落，撈貨位可以推高？定買其他車股仲值博
56：46 - 觀眾問股：渣打 （02888） 咩價錢可入？ 上望位？止蝕位？
59：47 - 觀眾問股：友邦 （01299） 走勢如何？76元有貨要換馬？
1：01：24 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢是否轉弱， 平均買入價51， 收息用， 但而家蝕梗價. 怎操作？
1：03：38 - 觀眾問股：美國CPI點睇？通脹見頂未？美股可以撈貨，儲貨？
1：07：57 - 觀眾問股：美股儲指數ETF？
1：09：44 - 港股開市初段市況速報
1：10：06 - 消息股：友和 （02347） 、永達汽車 （03669）
1：10：50 - ATMXJ表現速報：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 、美團 （03690）
1：11：18 - 濠賭股速報：銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 、美高梅 （02282）
1：11：30 - 財經日誌提提你

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

 

欄名 : 開市追揸沽

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