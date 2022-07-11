【開市9點半】澳門停市7日抗疫賭場關閉　馬斯克撤回440億美元Twitter收購案

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澳門行政長官賀一誠批示，周一零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業。澳門在2020年新冠疫情初期，曾暫停全數賭場營業。

Tesla（美：TWTR）行政總裁馬斯克撤回440億美元的Twitter收購建議。馬斯克的顧問致信Twitter董事會，因應Twitter無法提供有關「垃圾機器人」問題的證明，嚴重違反協議的多項條款，決定終止收購。

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