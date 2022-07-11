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【開市9點半】澳門停市7日抗疫賭場關閉　馬斯克撤回440億美元Twitter收購案

股市 05:43 2022/07/11

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澳門行政長官賀一誠批示，周一零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業。澳門在2020年新冠疫情初期，曾暫停全數賭場營業。

Tesla（美：TWTR）行政總裁馬斯克撤回440億美元的Twitter收購建議。馬斯克的顧問致信Twitter董事會，因應Twitter無法提供有關「垃圾機器人」問題的證明，嚴重違反協議的多項條款，決定終止收購。

重點新聞：

1.【澳門停市】澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場

2.【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案　寧付10億美元分手費還是另有目的？

3.【ETF通】北水ETF通首周9成資金集中買3033　阿里巴巴獲千萬元北水助攻

4.【互聯網監管】騰訊阿里巴巴齊被市監局處罰　涉未依法申報違法實施經營者集中

5.【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

6.【大行看法】美銀：標指夏季難繼續反彈、料3,800至4,200點區間波動　「現未達熊市最低位」

7.【Google母企】Alphabet 傳有意分拆廣告業務　避免再被捲入反壟斷訴訟

8.【內房危機】融信中國兩項票據利息到期未付、其一已違約　合計涉本金逾50億港元

9.【半新股】本地電商友和YOHO上季GMV按年增54%　已完成訂單數目按季持平

 

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