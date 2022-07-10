  • 30°C
香港時間 : 2022710日 (日) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀術數@iM網欄】 丙午丁未話滄桑 談能源世代的紅羊劫

名人薈萃 22:59 2022/07/10

分享：

分享：

歲月無聲，昭光荏苒，農曆五、六月匆匆過了一半，已先後發生珍寶海鮮坊「沉船」事件，也迎來了今年首個八號風球外，再加上幾位藝術文化界知名前輩逝世，巨星殞落炎夏帶來陰霾。香港回歸日掛上八號，另一邊廂遠在萬里以外的美國國慶日也發生連串槍擊案傷亡人眾，術數角度上又是否有關連存在？

先說紅羊劫

若果以干支紀月，今年農曆五、六月為丙午、丁未月，根據古代讖緯說法，這兩個天干地支接續起來火氣超級旺盛，當中丙午、丁未（丙、丁和午五行都屬火，顏色為赤紅色，火旺生未土為燥土且，午為馬、未為羊，且丙丁兩個天干都自坐羊刃，力量過強成煞）以形象化紀年丙午可稱為「赤馬年」，丁未年可以稱為「紅羊年」，古人簡稱之「紅羊劫」，並且經統計後亦認為確實對中國多帶來不利。南宋時太學上舍柴望曾經呈上所編著《丙丁龜鑑》一書，列舉戰國到五代期間共21次紅羊劫年，均發生不少災禍事件，提醒朝廷加以注意。對當時南宋皇朝來說，最記憶猶新的應會是公元1126-7年發生的「靖康之變」，宋徽宗和欽宗皇帝被金人所擄，標誌著北宋皇廟終結。而南宋第一位皇帝宋高宗，也於之後一次紅羊劫（1187年）駕崩，對南宋君民自有相當說服力。

 

20世紀後的紅羊劫數

歷史説來話長，是否巧合亦各有看法。我們反而值得檢視紅羊劫對當代是否仍具預測性。先看看近兩次紅羊劫所發生事故，既然說到劫運凶年，總不離開發生重大天災、戰亂爭鬥、改朝換代、瘟疫饑荒等等才算數：

上一次丙午丁未年為1966、67，經歷文革和國際關係緊張風波外，且遇上流行腦炎大流行，全國共300萬人感染，不能算是好年。再前一次丙午丁未年則為1906、07年，時值清朝末年，民間經歷「清朝饑荒」，朝廷也經歷「丁未黨爭」（「丁未政潮」），引致立憲運動步向失敗，同盟會革命更趨活躍，改變了後來中國政局。連香港和廣東也發生稱為「丙午風災」的重大颱風災難。

更值得注意者災1907年美國同時也發生了金融大恐慌，被稱為1907年美國銀行危機，股市從06丙午年峰值至07年下跌了50%，並引起銀行擠兌。現在回看不楚令人想起2007-08金融海嘯，剛好100年後亦發生因銀行金融產品引發的危機。

這樣帶來新的問題，不是說紅羊劫是影響國內嗎？和美國歷史又有否相近的周期？還是丙午、丁未根本便屬凶年，對全球也不利乎？配合星學可略窺其秘，是很值得研究的預測學課題，稍後再作深入分析。

下次赤馬紅羊於能源世代 能源供應成重點

下一次紅羊劫年份在202627年。今年為壬寅年，丙午、丁未僅屬流月，影響遠為輕微。按照干支曆法，每十年都有兩次丙午、丁未月份，且必定在西曆年份2和7尾數（即壬年和丁年）的夏季，由芒種至立秋節氣間。而赤馬、紅羊年則按甲子循環每60年一次。根據干支曆法規律，丙午丁未年出現和玄空風水間有關連，而下次紅羊劫必定已在玄空九運當中，過往分析過九運離卦象火，屬於文明，也為能源世代，運局內這些都是天運所趨當旺和影響大局的重點。現時交接運間已出現原油和能源帶來的危機挑戰，未來九運，特別是赤馬紅羊年又豈無關連呢，天文曆法配合地運變化萬千，下期再作詳細分析。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文
災難 風水 中國 颱風

下一篇文章

【全景相機】Insta360聯乘Leica最新話題作 ONE RS 1吋模組化全景相機 感光元件升級畫質強化7,000元有找
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折
【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折
【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股
【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍
【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
日本前首相安倍晉三遇刺亡 一文重溫「安倍經濟學」 如何影響日本經濟
日本前首相安倍晉三遇刺亡 一文重溫「安倍經濟學」 如何影響日本經濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款