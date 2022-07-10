【宏觀術數@iM網欄】 丙午丁未話滄桑 談能源世代的紅羊劫

歲月無聲，昭光荏苒，農曆五、六月匆匆過了一半，已先後發生珍寶海鮮坊「沉船」事件，也迎來了今年首個八號風球外，再加上幾位藝術文化界知名前輩逝世，巨星殞落炎夏帶來陰霾。香港回歸日掛上八號，另一邊廂遠在萬里以外的美國國慶日也發生連串槍擊案傷亡人眾，術數角度上又是否有關連存在？

先說紅羊劫

若果以干支紀月，今年農曆五、六月為丙午、丁未月，根據古代讖緯說法，這兩個天干地支接續起來火氣超級旺盛，當中丙午、丁未（丙、丁和午五行都屬火，顏色為赤紅色，火旺生未土為燥土且，午為馬、未為羊，且丙丁兩個天干都自坐羊刃，力量過強成煞）以形象化紀年丙午可稱為「赤馬年」，丁未年可以稱為「紅羊年」，古人簡稱之「紅羊劫」，並且經統計後亦認為確實對中國多帶來不利。南宋時太學上舍柴望曾經呈上所編著《丙丁龜鑑》一書，列舉戰國到五代期間共21次紅羊劫年，均發生不少災禍事件，提醒朝廷加以注意。對當時南宋皇朝來說，最記憶猶新的應會是公元1126-7年發生的「靖康之變」，宋徽宗和欽宗皇帝被金人所擄，標誌著北宋皇廟終結。而南宋第一位皇帝宋高宗，也於之後一次紅羊劫（1187年）駕崩，對南宋君民自有相當說服力。

20 世紀後的紅羊劫數

歷史説來話長，是否巧合亦各有看法。我們反而值得檢視紅羊劫對當代是否仍具預測性。先看看近兩次紅羊劫所發生事故，既然說到劫運凶年，總不離開發生重大天災、戰亂爭鬥、改朝換代、瘟疫饑荒等等才算數：

上一次丙午丁未年為1966、67，經歷文革和國際關係緊張風波外，且遇上流行腦炎大流行，全國共300萬人感染，不能算是好年。再前一次丙午丁未年則為1906、07年，時值清朝末年，民間經歷「清朝饑荒」，朝廷也經歷「丁未黨爭」（「丁未政潮」），引致立憲運動步向失敗，同盟會革命更趨活躍，改變了後來中國政局。連香港和廣東也發生稱為「丙午風災」的重大颱風災難。

更值得注意者災1907年美國同時也發生了金融大恐慌，被稱為1907年美國銀行危機，股市從06丙午年峰值至07年下跌了50%，並引起銀行擠兌。現在回看不楚令人想起2007-08金融海嘯，剛好100年後亦發生因銀行金融產品引發的危機。

這樣帶來新的問題，不是說紅羊劫是影響國內嗎？和美國歷史又有否相近的周期？還是丙午、丁未根本便屬凶年，對全球也不利乎？配合星學可略窺其秘，是很值得研究的預測學課題，稍後再作深入分析。

下次赤馬紅羊於能源世代 能源供應成重點

下一次紅羊劫年份在2026、27年。今年為壬寅年，丙午、丁未僅屬流月，影響遠為輕微。按照干支曆法，每十年都有兩次丙午、丁未月份，且必定在西曆年份2和7尾數（即壬年和丁年）的夏季，由芒種至立秋節氣間。而赤馬、紅羊年則按甲子循環每60年一次。根據干支曆法規律，丙午丁未年出現和玄空風水間有關連，而下次紅羊劫必定已在玄空九運當中，過往分析過九運離卦象火，屬於文明，也為能源世代，運局內這些都是天運所趨當旺和影響大局的重點。現時交接運間已出現原油和能源帶來的危機挑戰，未來九運，特別是赤馬紅羊年又豈無關連呢，天文曆法配合地運變化萬千，下期再作詳細分析。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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