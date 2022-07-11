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【互聯網裁員潮】騰訊裁員潮蔓延至港業務　傳縮減串流音樂平台JOOX香港員工

股市 07:00 2022/07/11

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【互聯網裁員潮】騰訊裁員潮蔓延至港業務　傳縮減串流音樂平台JOOX香港員工

內地經濟增速放緩，科網巨頭頻頻傳出裁員消息，曾公開表明要「過冬」的騰訊 （00700） 繼續降本增效，裁員風潮更蔓延至香港業務分部。有消息人士指，隨着騰訊CSIG事業群（雲與智慧產業事業群）近月裁員兩成，當中負責串流音樂平台JOOX的香港員工也被捲入裁員畢業潮，涉約10多名員工。本報曾向騰訊及JOOX查詢香港裁員消息，但目前未獲回覆。

過去騰訊大力拓展香港業務板圖，包括推出騰訊音樂海外版JOOX、微信錢包香港版WeChat Pay HK，並曾投資網上討論平台Uwants、香港討論區及香港格價網Price等。然而串流音樂平台及電子錢包領域競爭劇烈，前者須面對國際巨企Spotify、Apple Music、台灣KKBOX及電訊盈科 （00008） MOOV等對手，後者要對撼「過江龍」Alipay HK、本地薑八達通及PayMe等。

據了解，近月騰訊CSIG事業群出現組織架構調整，故影響香港JOOX人手分配，但主要是涉及營運及市場推廣部門，因為JOOX技術開發是由內地及東南亞團隊為主導。有消息人士指，JOOX 方面已經凍結香港人手數目，並預先通知員工「畢業時間」，讓員工有空間尋找新工，繼而自然留失及縮減員工數目。

事實上，騰訊旗下音樂App在香港表現不俗，據App數據平台Sensor Tower顯示，截至上周六（9日）香港App Store最受歡迎音樂App首位為Spotify、其次是YouTube Music，而騰訊系QQ音樂及JOOX緊隨其後。

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【騰訊700】騰訊據報下半年繼續裁員　所有事業群人員將縮減至少10%

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

電子支付 畢業 港股 網絡保安 騰訊 微信 Spotify 騰訊控股（00700） JOOX App Store

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