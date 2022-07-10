▲ 【快手1024】快手7.18舉行周杰倫獨家直播 宣傳新作《最偉大的作品》

歌手周杰倫新作《最偉大的作品》風靡華語圈，新歌MV上架內地各大音樂、影片及社交平台，包括抖音、微博 （0989） 、嗶哩嗶哩 （09626） 「B站」、快手 （01024） 、咪咕音樂和騰訊音樂（美：TME）旗下三平台（QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂）。

《最偉大的作品》專輯7月8日開啟預售，並於7月15日正式上線。在這之前，周杰倫已經有整整六年沒有發布過新專輯。《最偉大的作品》在發布三天內YouTube觀看次數突破1000萬。周杰倫《最偉大的作品》火爆，內地各大平台趁機爭取流量。

快手宣布，周杰倫將於7月18日晚上7時在快手平台展開獨家直播，並已開啟直播預約，稱自周杰倫在其快手賬號發布新專輯《最偉大的作品》先行曲MV後，點讚數一路上漲超過450萬。隨後周杰倫發布的自彈鋼琴伴奏視頻，24小時觀看數達2.2億，吸引劉畊宏、朗朗等明星在快手上進行合拍。

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