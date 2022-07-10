  • 30°C
香港時間 : 2022710日 (日) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手1024】快手7.18舉行周杰倫獨家直播　宣傳新作《最偉大的作品》

股市 22:26 2022/07/10

分享：

分享：

【快手1024】快手7.18舉行周杰倫獨家直播　宣傳新作《最偉大的作品》

歌手周杰倫新作《最偉大的作品》風靡華語圈，新歌MV上架內地各大音樂、影片及社交平台，包括抖音、微博 （0989） 、嗶哩嗶哩 （09626） 「B站」、快手 （01024） 、咪咕音樂和騰訊音樂（美：TME）旗下三平台（QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂）。

《最偉大的作品》專輯7月8日開啟預售，並於7月15日正式上線。在這之前，周杰倫已經有整整六年沒有發布過新專輯。《最偉大的作品》在發布三天內YouTube觀看次數突破1000萬。周杰倫《最偉大的作品》火爆，內地各大平台趁機爭取流量。

快手宣布，周杰倫將於7月18日晚上7時在快手平台展開獨家直播，並已開啟直播預約，稱自周杰倫在其快手賬號發布新專輯《最偉大的作品》先行曲MV後，點讚數一路上漲超過450萬。隨後周杰倫發布的自彈鋼琴伴奏視頻，24小時觀看數達2.2億，吸引劉畊宏、朗朗等明星在快手上進行合拍。

相關文章：

【快手1024】快手616購物節品牌GMV增逾5倍　小米、天海藏、特步成三大最高銷售額品牌

【快手1024】陳啟宗家族投資五源資本上周派1.18億股快手予合夥人、貨值近100億　過去8個月累派3.62億股

港股 美股 快手—W（01024） 微博－SW（09898） 微博 嗶哩嗶哩—SW（09626） 騰訊音樂（美：TME） 抖音 周杰倫

上一篇文章

【回購兼增持】永達汽車回購20萬股　另董事長兼執董張德安增持共110萬股

下一篇文章

【美股一周前瞻】美股進入季績期　另聚焦6月CPI及PPI
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化　料歐美未來或陷衰退
【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化　料歐美未來或陷衰退
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴齊被市監局處罰　涉未依法申報違法實施經營者集中
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴齊被市監局處罰　涉未依法申報違法實施經營者集中
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款