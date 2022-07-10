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【回購兼增持】永達汽車回購20萬股　另董事長兼執董張德安增持共110萬股

股市 22:26 2022/07/10

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永達汽車回購20萬股，另董事長兼執董張德安增持共110萬股。

永達汽車 （03669） 董事長兼執行董事張德安上周五進一步增持公司股份60萬股，連續兩日增持。另公司上周五亦回購了20萬股。

張德安7月8日於公開市場購入合共60萬股，加上其於7月7日購入的50萬股，兩天合計購入110萬股。

永達汽車的通告提及，張德安對公司未來前景充滿信心，增持股份代表其相信在複雜多變的市場環境中，公司有能力在保持穩健經營的同時實現快速的增長。張德安又表示，不排除可能適時進一步增持公司股份。

另外，永達汽車又公佈上周五按最高7.45元及最低7.21元回購20萬股，涉資約146.59萬元，相當於已發行股份總數約0.01%，股份購回後將被註銷。

永達汽車解釋，回購反映公司對其業務的長遠前景充滿信心，回購及註銷所回購的股份可提升股份價值，從而改善公司股東回報。公司認為，回購符合公司及其股東整體最佳利益，並可能根據市況作進一步回購。

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港股 增持 永達汽車（03669） 回購

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