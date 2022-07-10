【美股一周前瞻】美股進入季績期　另聚焦6月CPI及PPI

▲ 美股本周進入季績期，另美國6月CPI及PPI將於本周出爐。

美股進入季績期，百事（美：PEP）及一眾金融股打頭陣於本周放榜。同時，繼美國6月份就業數據強化本月加息0.75厘預期後，本周公佈的通脹數據將進一步印證聯儲局暫時是否毋須放緩加息步伐。

美國本周重頭經濟數據為周三公佈的6月份消費物價指數（CPI），市場料美國上月通脹達8.8%再創40年高位。其他經濟數據方面，儲局最新一份褐皮書將於當地時間周三出爐。其他重要經濟數據還包括6月份生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產及企業庫存等。另摩根大通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）、富國（美：WFC）及花旗（美：C），齊於本周公佈次季季績。

表：本周重點經濟數據及美股業績

日期 事項 周二 百事業績 周三 達美航空業績 6月份CPI、最新一份儲局褐皮書 周四 6月份PPI、最新一周首次及連續申領失業救濟人數 摩根大通、摩根士丹利業績 周五 5月份企業庫存 6月份零售銷售、進口物價及出口物價、工業生產 7月份密歇根大學消費者信心指數、紐約州製造業指數 富國、花旗、紐約梅隆銀行業績

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