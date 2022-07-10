  • 30°C
香港時間 : 2022710日 (日) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股一周前瞻】美股進入季績期　另聚焦6月CPI及PPI

股市 21:40 2022/07/10

分享：

分享：

美股本周進入季績期，另美國6月CPI及PPI將於本周出爐。

美股進入季績期，百事（美：PEP）及一眾金融股打頭陣於本周放榜。同時，繼美國6月份就業數據強化本月加息0.75厘預期後，本周公佈的通脹數據將進一步印證聯儲局暫時是否毋須放緩加息步伐。

美國本周重頭經濟數據為周三公佈的6月份消費物價指數（CPI），市場料美國上月通脹達8.8%再創40年高位。其他經濟數據方面，儲局最新一份褐皮書將於當地時間周三出爐。其他重要經濟數據還包括6月份生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產及企業庫存等。另摩根大通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）、富國（美：WFC）及花旗（美：C），齊於本周公佈次季季績。

表：本周重點經濟數據及美股業績

日期    事項
周二 百事業績
周三 達美航空業績
  6月份CPI、最新一份儲局褐皮書
周四 6月份PPI、最新一周首次及連續申領失業救濟人數
  摩根大通、摩根士丹利業績
周五 5月份企業庫存
  6月份零售銷售、進口物價及出口物價、工業生產
  7月份密歇根大學消費者信心指數、紐約州製造業指數
  富國、花旗、紐約梅隆銀行業績

更多美股新聞

相關文章：

【美股一周前瞻】美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

【美股一周前瞻】高盛警告通脹影響將透過消費　拖累美股盈利

【外圍一周前瞻】美股周一休市　鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

貨幣政策 經濟數據表現 褐皮書 加息 美國 美國聯儲局 PPI CPI

下一篇文章

【內房危機】旭輝購回500萬美元優先票據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化　料歐美未來或陷衰退
【環球經濟】財政司陳茂波：美持冷戰思維處理與中關係、拖累美國通脹嚴重惡化　料歐美未來或陷衰退
【中美金融戰】中美據報正調整審計監管協議草案、惟談判仍膠著　美方能否查看完整底稿續成關鍵
【中美金融戰】中美據報正調整審計監管協議草案、惟談判仍膠著　美方能否查看完整底稿續成關鍵
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【馬雲行蹤】馬雲考察荷蘭著名農業研究大學　透露計劃全身投入可持續發展農業
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
綠色金融勢不可擋　中銀香港倡導綠色理念
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款