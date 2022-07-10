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【科學新知】阿根廷發現新恐龍品種 或解暴龍手短之謎

環球政經 21:04 2022/07/10

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近日，一批在阿根廷巴塔哥尼亞地區挖掘的科學家發表新研究報告，表示在當地發現新恐龍品種化石，外型如暴龍（Tyrannosaurus rex）差不多，均是頭大手細，新發現或者可以解釋暴龍手短之謎。

電影《侏羅紀世界：統霸天下》在港上映，質素如何就見人見智，但就在港引起小小的恐龍熱潮，如商場的恐龍展等。不少恐龍迷或普通遊客，見到暴龍時常有一個疑問，為何暴龍如此威武，但有一對不成比例的小手。科學家在阿根廷的新發展或者可以提供一點綫索，該新品種恐龍命名為米拉西斯龍（Meraxes gigas，取名於小說《冰與火之歌》的龍角色）。

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該隻米拉西斯龍長11米，頭部約1.2米長、手長僅0.6米、約4噸重，年齡45歲。它們生活於白堊紀晚期，遠較暴龍遲出現，與暴龍的關係不大，但演化出相似的外型，令科學家相信這種頭大手短的身形，有着進化上的優勢。

米拉西斯龍手雖然短，但擁有強壯肌肉，因此可以反駁一些理論指，細小的手部是退化器官，沒有實際用途。科學家相信，它們的強壯手部是為了在交配時支撑着雌性，又或者協助它們在跌到或躺平後站起來。

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進化生物學有趨同演化（Convergent Evolution）的概念，不同物種為了相同目的，演化出類似器官、生理功能等。如烏類和蝙蝠（哺乳類）因為相同目的（飛行 ），演化出類似器官（翼）。科學家相信米拉西斯龍和暴龍有類似情況，因此米拉西斯龍的手部細小的原因，或與暴龍一樣，或者可以解釋暴龍手短之謎。


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撰文 : 龍瑞成

電影 生物學 阿根廷

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