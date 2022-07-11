【內房危機】融信中國兩項票據利息到期未付、其一已違約　合計涉本金逾50億港元、今低開逾3%

▲ 【內房危機】融信中國兩項票據利息到期未付、其一已違約 合計涉本金逾50億港元

再有內房債務違約，融信中國 （03301） 公布，上月有兩項美元票據利息到期，但目前尚未支付。當中，融信中國2023年6月到期8.1%優先票據，原訂6月9日應付利息1279.8萬美元，即使該票據設有30日付息寬限期，但公司最新尚未支付，意味融信中國該筆票據正式違約。融信中國今日低開3.2%，報1.53元。

融信中國另一筆2023年12月到期7.35%優先票據，原定6月15日支付利息1506.75萬美元，同樣設有30日寬限期。融信中國表示，至今尚未支付。

以融信中國應付利息、票面息計算，已過寬限期的美元票據本金額為3.16億美元，而另一筆寬限期將結束的票據，本金額為4.1億美元，折合港元後，兩筆票據本金總額逾56億港元。

融信中國：尚未收到票據持有人要求加速還款

融信中國表示，寬限期屆滿後，若持有票據本金總額逾25%持有人提出書面通知，他們可要求公司立即支付尚未償還的本金和利息。

即使目前未收到票據持有人提出加速還款，但融信中國表示，考慮到集團當前流動資金，「無法保證能如期及在相關寬限期內履行有關優先票據利息及其他優先票據償付債務」，當公司未能履行義務並無法與債權人達成共識，債權人可要求加速履行或採取強制行動。

融信中國續指，對未能償還債息感遺憾，希望債權人能給予緩衝時間解決目前資金問題，並擬聘請外部顧問及境外債權人介入處理，融信中國將保持項目穩定營運、銷售及回款力度以保護各持份者利益。

據上月內房銷售數字顯示，融信中國上月錄91億銷售，按年倒退38.7%；上半年為387.4億，按年倒退53.3%，集團指自2021年下半年起，已償還近300億人民幣債務，顯示該公司堅定償債意願及努力。

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