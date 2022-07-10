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【安倍晉三身亡】槍手高中就讀奈良名校 鄰居前同事形容性格孤僻

環球社會熱點 19:30 2022/07/10

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日本前首相安倍晉三遇刺身亡， 警方已拘捕兇手山上徹也，並控以謀殺罪。日媒引述槍手前同事披露其離職原因，指山上在離職前半年經常曠工，為人沉默寡言。有鄰居表示山上從來不與其他人打招呼。

槍手揀高殺傷力武器行兇 曾試圖整炸彈 【下一頁】

41歲槍手山上徹也現為失業人士，曾在2020年秋天起在關西地區任職工廠工人，今年5月離職。日媒引述山上前同事稱，他職責是運輸貨物，雖然性格沉默寡言，但關於工作的事情會如常回答，惟絕口不提私生活。

同事指山上只會獨自在車中進食，從來無見過山上與其他人吃飯，看起來只是普通人一個。山上首半年工作態度認真，但今年3月開始經常因身體不適為由曠工，更有公司投訴山上工作表現不滯，他卻堅稱自己無做錯，不少同事認為山上為人固執。

    點擊圖片放大
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槍手原目標非安倍？ 遺體運回東京 【下一頁】

有鄰居透露，山上為人孤僻，在槍擊案3日前主動與他打招呼，無帶口罩的山上只是低頭看地，神色緊張。亦有鄰居指，有數次在電梯與山上問好，但他從來無回應。

山上的中學同學憶述他初中是「學霸」，高中就讀奈良市內名校，雖然山上無法加入棒球隊，但他參加啦啦隊時努力為棒球應援，同學至今都對山上形象深刻。但自從中學畢業後，山上似乎與昔日同窗斷絕聯繫，無人得知他畢業後發展去向。

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責任編輯：郭麗明

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