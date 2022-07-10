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英近1成員工確診後被迫工作 不足3成返工感安全

環球社會熱點 19:18 2022/07/10

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英國年初開始掙用「與病毒共存」的防疫政策，廢除民眾確診新冠肺炎後強制要求自我隔離等。英國有調查發現，當地近1成員工在出現症狀或確診的情況下，被僱主要求照常工作。不足30%員工認為，出門工作是安全。

英國下一代 恐變得又窮又蠢？ 【下一頁】

英國工會聯盟（TUC）5月時發起的調查顯示，過去12月個月內，9%員工稱在出現症狀或確診後仍被迫工作，1成人指曾與確診的同事面對面工作。化名格連（Green）的女子表示，上司在確診隔離第3日來電，要求她回到超市工作，因為人手不足。

格連拒絕要求，上司威脅隔離完成後，她將面臨紀律處分。格連亦透露，有同事在確診後按照公司要求照常工作，批評超級市場不關心員工的福祉，亦不在意新冠病毒的威脅。

倫敦Zone 3兩房單位開價900萬 原來有1個賣點 【下一頁】

調查亦顯示，自從英格蘭2月宣布全面解除防疫的法律責任後，企業不再需要提供新冠風險評估，只有29%員工認為工作時感到安全。TUC衛生及安全總監阿斯奎斯（Shelly Asquith）指雖然疫苗可挽救生命，但新冠仍是真實威脅，沒有人應在工作時感到不安全。

TUC指接獲不少員工通報，眾多公司未有為防範疫情採取基本措施，約4分1企業的工作環境未按要求改善空氣循環，18%未有評估新冠風險。30%受訪員工指公司未有提供「針假」，25%指公司不允許在家工作。TUC亦聲稱，英國員工的病假薪金過低，使部分人被迫拖著病體照樣工作，20%受訪者稱負擔不起請假。

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責任編輯：吳漢培

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