【中美貿易戰】瑞銀：美國削減對華商品關稅　對中資股盈利直接潛在影響有限

▲ 銀指美國削減對華商品關稅，對中資股直接盈利潛在影響有限。

美國總統未決定是否削減對華部份貨品在特朗普時期所加徵之關稅，不過瑞銀相信，即使落實削減關稅，對該行所追蹤的大部份中資股之盈利直接潛在影響亦有限。瑞銀解釋，有關企業對美國收入敞口低，而且很多中資企業工廠已由內地遷往其他地區，已不受美國關稅影響。

美國削減對華關稅詳情仍有待公佈，瑞銀相信最大機會出現的基本情境，是美國下調佔中國對美總出口比重35%的消費品之關稅，但同時對科技產品實施更具限制性的措施。瑞銀引述報導指，未來獲關稅豁免的中國商品約值100億美元，與獲徵收關稅商品之總值亦即300億美元相比，僅屬小部份。

JS環球生活與敏華料受惠

削減關稅對中國整體股市的影響，須視乎關稅調整之具體方案。在上述假設下，瑞銀料中國股市只能有限度地受惠對美出口商品關稅下調，因受惠股只屬少數，當中包括關稅佔其盈利比重多達25%的JS環球生活 （01691） ，而關稅佔盈利約7%至8%的敏華 （01999） 亦可望受益。

至於科技硬件供應鏈則可能因今次調整關稅而受打擊，因中國出口至美國的筆記型電腦及智能手機等商品，現時可獲關稅豁免，但據報未來或會面對更多限制性措施。

據瑞銀經濟師推算，中國出口會因美國移除所有對華入口商品關稅而有4%升幅，意味中國出口轉強或對內地經濟增長有利，即使整體作用有限。另外，港口營運商亦有望因貿易額上升而間接受惠，料美國出口每增加一成，港口營運商盈利會有2%增幅。

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