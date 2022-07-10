【房屋問題】陳茂波：兩個土地跨部門專責組本周開會　高層適時介入減省不必要程序

▲ 【房屋問題】陳茂波：主持土地房屋供應統籌組 工作範圍包括什麼？

港府上周宣布成立兩個工作組「土地房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，統籌與土地房屋有關的工作，分別由財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸帶領。陳茂波最新出席電台訪問時稱，統籌組負責大量跨部門工作，包括推動北部都會區和明日大嶼發展，會致力把現時分布不同部門負責、性質類似的程序刪減，同時提供「源源不絕」的土地供應。

陳茂波在網誌表示，兩個專責工作組會在本星期分別召開首次會議，重申具體工作目標包括：現屆政府上任後百日內提交初步加快興建公營房屋的工作建議、制訂並定期公布未來十年可供發展土地（即「熟地」）的供應預測等。

他指出，統籌組會協調所有相關的政策局和部門在土地發展和房屋供應方面的工作，統籌整合審批流程，以及致力釋放私人土地發展潛力，涉及住宅、商業、社區等不同用地，並確保政府高層適時介入過程中所出現的問題，為發展掃除障礙。

陳茂波：一切以市民為依歸找出問題癥結

陳茂波提及國家主席習近平七一講話中指出香港「利益固化藩籬」，一切發展要以市民為中心，政府遇到問題時，除要有決心及勇氣面對，亦需智慧和技術拆解，找出問題癥結，不能只低頭衝過去。

陳茂波料未來幾年政府收地量龐大，將全力處理洪水橋及元朗南等地的收地工作，容許私人發展商在配合政府發展時間表及相約收地賠償下，以補地價方式發展。

至於會否重推一手樓「空置稅」議案上，陳茂波未置可否，重申今年首季一手樓交投量受疫情所累，其後交投已回升，政府期望私人樓宇落成後適時推出市場，不排除在需要時做應做的事。

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